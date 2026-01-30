Begin typing your search above and press return to search.
    Metro
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 9:36 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 9:36 AM IST

    പൂ​ട്ടി​യി​ട്ട വീ​ട്ടി​ൽ​ ക​വ​ർ​ച്ച; ര​ണ്ടു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    വി​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളും അ​നു​ബ​ന്ധ ആ​ചാ​ര വ​സ്തു​ക്ക​ളും ടെ​ലി​വി​ഷ​നും മ​റ്റ് വി​ല​പി​ടി​പ്പു​ള്ള വ​സ്തു​ക്ക​ളുമാണ് മോ​ഷ്ടി​ച്ച​ത്
    പൂ​ട്ടി​യി​ട്ട വീ​ട്ടി​ൽ​ ക​വ​ർ​ച്ച; ര​ണ്ടു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    വാ​ജി​ദ് ജെ. ​എ​ന്ന വാ​ജി,

    സ​യ്യി​ദ് അ​ലി

    മം​ഗ​ളൂ​രു: കു​ലൈ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ പൂ​ട്ടി​യി​ട്ട വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ദേ​വ​ത​ക​ളു​ടെ വി​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളും ടെ​ലി​വി​ഷ​നും മോ​ഷ്ടി​ച്ച കേ​സി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​രെ സൂ​റ​ത്ത്ക​ൽ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ചൊ​ക്ക​ബെ​ട്ടു​വി​ലെ വാ​ജി​ദ് ജെ. ​എ​ന്ന വാ​ജി (27), ജോ​ക്ക​ട്ടെ​യി​ലെ സ​യ്യി​ദ് അ​ലി (40) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ഇ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ​യു​ടെ സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​താ​യി പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ഴ​ഞ്ഞ ഡി​സം​ബ​ർ 26ന് ​രാ​ത്രി​യി​ലാ​ണ് ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ യ​ശോ​ദ ക്ലി​നി​ക്കി​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള അ​മി​ത​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ലെ ക​വ​ർ​ച്ച. മേ​ൽ​ക്കൂ​ര​യി​ലെ ഓ​ടു​ക​ൾ നീ​ക്കി അ​ക​ത്തു​ക​ട​ന്നാ​ണ് വി​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളും അ​നു​ബ​ന്ധ ആ​ചാ​ര വ​സ്തു​ക്ക​ളും ടെ​ലി​വി​ഷ​നും മ​റ്റ് വി​ല​പി​ടി​പ്പു​ള്ള വ​സ്തു​ക്ക​ളും മോ​ഷ്ടി​ച്ച​ത്.

    അ​മി​ത ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. സി.​സി ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച പൊ​ലീ​സ് വ​ജീ​ദ് ജെ​യെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യ​ലി​ൽ, മോ​ഷ​ണം സ​മ്മ​തി​ച്ച​താ​യും ജോ​ക്ക​ട്ടെ​യി​ലെ സ​യ്യി​ദ് അ​ലി​ക്ക് പി​ച്ച​ള, ചെ​മ്പ് വ​സ്തു​ക്ക​ൾ വി​റ്റ​താ​യും വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. സ​യ്യി​ദ് അ​ലി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് വെ​ള്ളി മ​ന്ത്ര​ദേ​വ​താ വി​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ന് പു​റ​മെ ഏ​ക​ദേ​ശം 1.95 ല​ക്ഷം രൂ​പ വി​ല​വ​രു​ന്ന വി​വി​ധ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. കു​ട, വാ​ൾ, പി​ച്ച​ള​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, ചെ​മ്പ് ആ​ചാ​ര​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ, സെ​റ്റ്-​ടോ​പ്പ് ബോ​ക്സ്, ര​ണ്ട് മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ൾ, കാ​വൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ൽ​നി​ന്ന് മോ​ഷ്ടി​ച്ച സ്കൂ​ട്ട​ർ എ​ന്നി​വ പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു.

    പ്ര​തി വ​ജീ​ദി​നെ​തി​രെ സൂ​റ​ത്ത്ക​ൽ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ‘ബി’​റൗ​ഡി ഷീ​റ്റും മോ​ഡ​സ് ഓ​പ​റേ​റ്റി ബു​ക്കും (എം.​ഒ.​ബി)​ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. മം​ഗ​ളൂ​രു ന​ഗ​രം, ഉ​ഡു​പ്പി, ഉ​ത്ത​ര ക​ന്ന​ട, ഹാ​സ​ൻ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​യി കൊ​ല​പാ​ത​ക​ശ്ര​മം, ര​ണ്ട് ക​വ​ർ​ച്ച, മൂ​ന്ന് ക​ന്നു​കാ​ലി മോ​ഷ​ണ​ക്കേ​സു​ക​ൾ, ആ​റ് വീ​ടു​ക​ളി​ൽ മോ​ഷ​ണം, മൂ​ന്ന് വാ​ഹ​ന മോ​ഷ​ണം, മ​റ്റൊ​രു ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സ് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളി​ൽ ഇ​യാ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​കാ​തെ ഒ​ളി​വി​ൽ ക​ഴി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ വാ​റ​ണ്ട് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ര​ണ്ട് പ്ര​തി​ക​ളെ​യും കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി. ഇ​രു​വ​രെ​യും ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വി​ട്ടു.

