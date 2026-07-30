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    Metro
    Posted On
    date_range 30 July 2026 8:04 AM IST
    Updated On
    date_range 30 July 2026 8:04 AM IST

    വ​യോ​ധി​ക​യെ കൊ​ന്ന ക​വ​ർ​ച്ച​ സംഘത്തിന് ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം

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    വ​യോ​ധി​ക​യെ കൊ​ന്ന ക​വ​ർ​ച്ച​ സംഘത്തിന് ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം
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    മം​ഗ​ളൂ​രു: ബ​ണ്ട്വാ​ൾ താ​ലൂ​ക്കി​ലെ അ​മ്മു​ഞ്ചെ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ 2021-ൽ ​വ​യോ​ധി​ക​യെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​വ​ർ​ന്ന കേ​സി​ൽ മൂ​ന്ന് പേ​ർ​ക്ക് മം​ഗ​ളൂ​രു അ​ഡീ.​സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി (ര​ണ്ട്) ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ത​ട​വ് ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചു. അ​മ്മാ​ഡി ഹീ​ര​യി​ലെ വി​ൽ​മ പ്ര​സ്തി​ത ബാ​രെ​റ്റോ (30), ന​രി​കൊ​മ്പു​വി​ലെ അ​ന്ത​ർ ഹൗ​സി​ലെ സ​തീ​ഷ് (33), ന​രി​കൊ​മ്പു​വി​ലെ പ​ട​ക്ക​ട്ടെ ഹൊ​യി​ഗെ​ബൈ​ലു​വി​ലെ ച​ര​ൺ കു​മാ​ർ (34) എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​ണ് ശി​ക്ഷ.

    ഇ​ര​യാ​യ ബെ​ന​ഡി​ക്റ്റ കാ​ർ​ലോ (80) അ​മ്മു​ഞ്ചെ​യി​ലെ പാ​ണ്ടി​ലി​യി​ൽ ഭ​ർ​ത്താ​വ് ഇ​നാ​സ് കാ​ർ​ലോ​ക്കൊ​പ്പം താ​മ​സി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു പ​ക്ഷാ​ഘാ​ത​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് കി​ട​പ്പി​ലാ​യ ഇ​നാ​സി​നെ ര​ണ്ട് മാ​സ​ത്തോ​ള​മാ​യി ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന വി​ൽ​മ പ​രി​ച​രി​ച്ചു വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.​ വീ​ട്ടി​ൽ സ്വ​ർ​ണം ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് വി​ൽ​മ പ​രി​ച​യ​ക്കാ​ര​നാ​യ സ​തീ​ഷി​നെ അ​റി​യി​ച്ചു. 2021 ജ​നു​വ​രി 25 ന് ​രാ​ത്രി ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം കലർത്തിയും ച​ര​ൺ കു​മാ​റും വി​ൽ​മ​യും ബെ​ന​ഡി​ക്റ്റ​യെ ത​ല​യി​ണ​യും പു​ത​പ്പും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ശ്വാ​സം മു​ട്ടി​ച്ചും കൊ​ന്നു എ​ന്നാ​ണ് കേ​സ്. കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ന് ശേ​ഷം മൂ​വ​രും 61.070 ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണ്ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു .തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ബ​ണ്ട്വാ​ൾ റൂ​റ​ൽ പൊ​ലീ​സ് സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ മ​ര​ണ​മാ​യി കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ, ക​വ​ർ​ച്ച​ക്കാ​യി ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്ത കൊ​ല​പാ​ത​ക​മാ​ണെ​ന്ന് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന തെ​ളി​വു​ക​ൾ പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തി,

    തു​ട​ർ​ന്ന് കൊ​ല​പാ​ത​ക കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. വി​ചാ​ര​ണ വേ​ള​യി​ൽ 44 സാ​ക്ഷി​ക​ളി​ൽ 32 പേ​രെ കോ​ട​തി വി​സ്ത​രി​ച്ചു, കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് 33,000 രൂ​പ പി​ഴ​യും കോ​ട​തി വി​ധി​ച്ചു. ഇ​തി​ൽ 8,000 രൂ​പ സ​ർ​ക്കാ​രി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ക​യും 25,000 രൂ​പ ഇ​ര​യു​ടെ മ​ക​ൻ റൊ​ണാ​ൾ​ഡ് കാ​ർ​ലോ​ക്ക് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യും. പ്രൊ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് വേ​ണ്ടി സ്പെ​ഷ്യ​ൽ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ ജ്യോ​തി പ്ര​മോ​ദ് നാ​യ​ക് ഹാ​ജ​രാ​യി.

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    TAGS:criminalsmangaluruwoman murderBantwal Municipality
    News Summary - വ​യോ​ധി​ക​യെ കൊ​ന്ന ക​വ​ർ​ച്ച​ സംഘത്തിന് ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം
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