    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 9:18 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 9:18 AM IST

    ക​ദ്രി ജോ​ഗി മ​ഠം ഒാ​ഫി​സി​ൽ ക​വ​ർ​ച്ച; ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പ​ണ​വും ന​ഷ്ട​മാ​യി

    ക​ദ്രി ജോ​ഗി മ​ഠം ഒാ​ഫി​സി​ൽ ക​വ​ർ​ച്ച; ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പ​ണ​വും ന​ഷ്ട​മാ​യി
    ക​ദ്രി ജോ​ഗി മ​ഠം

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ദ്രി ജോ​ഗി​മ​ഠം പ​രി​സ​ര​ത്തെ ജോ​ഗി​മ​ഠ ന​വീ​ക​ര​ണ, ഭ​ര​ണ സ​മി​തി ഒാ​ഫി​സി​ൽ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു​ക​യ​റി വെ​ള്ളി ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പ​ണ​വും ക​വ​ർ​ന്ന​താ​യി പ​രാ​തി. ഒാ​ഫി​സി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വാ​തി​ലി​ന്റെ പൂ​ട്ട് പൊ​ളി​ച്ച് അ​ക​ത്തു​ക​ട​ന്ന മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ൾ അ​ല​മാ​ര കു​ത്തി​ത്തു​റ​ന്ന് 90,000 രൂ​പ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന 511 ഗ്രാം ​വെ​ള്ളി ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും 40,000 രൂ​പ​യും മോ​ഷ്ടി​ച്ചു. മോ​ഷ്ടി​ച്ച വ​സ്തു​വി​ന്റെ​യും പ​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​കെ മൂ​ല്യം 1.30 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നു.

    ക​ദ്രി മു​ണ്ടാ​ന​യി​ലെ ജ​ഗ​ജീ​വ​ന​ദാ​സി​ന്റെ വ​സ​തി​യി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ധൂ​മ​വ​തി ദൈ​വ​വു​മാ​യും ഗ​ണ​പ​തി​യു​മാ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം ക​മ്മി​റ്റി​ക്കാ​ണ്. ഫെ​ബ്രു​വ​രി ര​ണ്ടാം​വാ​രം ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ധൂ​മ​വ​തി നെ​മ​തോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ധൂ​മ​വ​തി ദൈ​വ​വു​മാ​യും ഗ​ണ​പ​തി​യു​മാ​യും ഉ​ള്ള വെ​ള്ളി ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ജ​ഗ​ജീ​വ​ന​ദാ​സി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് ആ​ഴ്ച​മു​മ്പ് ക​മ്മി​റ്റി ഒാ​ഫി​സി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഈ​മാ​സം 26ന് ​ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം. ​ഹ​രി​നാ​ഥ്, ഗോ​പി​നാ​ഥ് ജോ​ഗി എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ടോ​ടെ ഒാ​ഫി​സ് പൂ​ട്ടി​പ്പോ​യി. പി​റ്റേ​ന്ന് രാ​വി​ലെ 11ഓ​ടെ ദി​നേ​ശ് ജോ​ഗി ഒാ​ഫി​സി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ മു​ൻ​വാ​തി​ൽ തു​റ​ന്നു​കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ടു.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ പൂ​ട്ട് ത​ക​ർ​ന്ന​താ​യും നി​ര​വ​ധി ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​താ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി. ധൂ​മ​വ​തി ദൈ​വ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ ബാ​ഗി​ൽ നി​ന്ന് എ​ട്ട് വെ​ള്ളി ഗു​ബ്ബു​ക​ളി​ൽ ഏ​ഴ്, വെ​ള്ളി അ​ർ​ധ​ച​ന്ദ്രാ​കൃ​തി​യി​ലു​ള്ള ര​ണ്ട് ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്ന്, വ​ലി​യ ര​ണ്ട് വെ​ള്ളി പൂ​മാ​ല​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട് ചെ​റി​യ വെ​ള്ളി പൂ​മാ​ല​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്ന്, ഒ​രു ച​ന്ദ​ന​പ്പാ​ത്രം എ​ന്നി​വ മോ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    ഗ​ണ​പ​തി​യു​ടെ ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന തു​ണി​ക്കെ​ട്ട് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഗ​ണ​പ​തി​യു​ടെ കൈ​ക​ളി​ൽ ധ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന ര​ണ്ട് വെ​ള്ളി തു​മ്പി​ക്കൈ ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്ന്, നാ​ല് വെ​ള്ളി വ​ള​ക​ളി​ൽ മൂ​ന്ന്, ഒ​രു വെ​ള്ളി​ക്കാ​ത്, ര​ണ്ട് വെ​ള്ളി പാ​ദ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും മോ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ക​ദ്രി പൊ​ലീ​സ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു.

