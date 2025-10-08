Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightനാലു തീർഥാടകർ...
    Metro
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 9:29 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 9:29 AM IST

    നാലു തീർഥാടകർ വാഹനമിടിച്ച് മരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    accident
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    ബംഗളൂരു: കൊപ്പൽ താലൂക്കിലെ കുകനപ്പള്ളിയിലും കുക്കനൂർ താലൂക്കിലെ ബനാപുര ഗ്രാമത്തിലും നടന്ന രണ്ട് അപകടങ്ങളിൽ ഹുളിഗെമ്മ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള നാലു തീർഥാടകർ മരിച്ചു. അഞ്ചുപേർക്ക് പരിക്കേറ്റു.ഗദഗ് ജില്ലയിൽ റോണ താലൂക്കിലെ തല്ലിഹാല ഗ്രാമത്തിൽനിന്നുള്ള അന്നപൂർണ (40), പ്രകാശ് (25), ശരണപ്പ (19) എന്നിവരാണ് കുകനപ്പള്ളിയിൽ മരിച്ചത്.

    ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പദയാത്ര നടത്തുന്നതിനിടെ കുകനപ്പള്ളിയിൽ ദേശീയപാത 50ൽ ബംഗളൂരുവിലേക്ക് പോയ സ്വകാര്യ സ്ലീപ്പർ ബസ് ഇടിച്ചാണ് ഇവർ മരിച്ചത്.പരിക്കേറ്റ നാലു ഭക്തരെ കൊപ്പൽ ജില്ല ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മല്ലികാർജുന മ്യാഗേരി, അടപ്പ ആണ്ടി, സിദ്ധപ്പ ആണ്ടി, കസ്തൂരിയവ്വ മ്യാഗേരി എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്.

    കൊപ്പൽ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് ഡോ. റാം അരസിദ്ദി അപകട സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് പരിശോധന നടത്തി. മുനീറാബാദ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബസ് ഡ്രൈവർ സന്തോഷിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.കുക്കനൂർ താലൂക്കിൽ ദേശീയപാത 63ൽ കാൽനടയായി തീർഥാടനം നടത്തുകയായിരുന്ന വീരേഷ് ആണ് (49) ബൈക്ക് ഇടിച്ച് മരിച്ചത്. അപകടത്തിൽ ബൈക്ക് യാത്രികനും പരിക്കേറ്റു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:pilgrimsRoad AccidentBangloreLatest News
    News Summary - Four pilgrims die in road accident
    Similar News
    Next Story
    X