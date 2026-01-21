Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    21 Jan 2026 9:30 AM IST
    21 Jan 2026 9:30 AM IST

    റിട്ട. പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ കു​രു​മു​ള​ക് പ​റി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ തെ​ങ്ങി​ൽ നി​ന്ന് വീ​ണ് മ​രി​ച്ചു

    റിട്ട. പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ കു​രു​മു​ള​ക് പ​റി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ തെ​ങ്ങി​ൽ നി​ന്ന് വീ​ണ് മ​രി​ച്ചു
    നാ​രാ​യ​ണ നാ​യി​ക്

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ബെ​റ്റ​മ്പാ​ടി ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ ഗു​മ്മ​ട്ടെ​ഗ​ഡ്ഡെ​യി​ൽ കു​രു​മു​ള​ക് പ​റി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ തെ​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന് വീ​ണ് വി​ര​മി​ച്ച പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ മ​രി​ച്ചു. ബെ​ട്ട​മ്പാ​ടി ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ ഗു​മ്മ​ട്ടെ​ഗ​ഡ്ഡെ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ നാ​രാ​യ​ണ നാ​യി​ക് പൈ​ന്റി​മു​ഗെ​രു​വാ​ണ് (63) മ​രി​ച്ച​ത്. വീ​ടി​ന് മു​ന്നി​ലു​ള്ള തെ​ങ്ങി​ൽ പ​ട​ർ​ന്ന മു​ള​കു​പ​റി​ക്കാ​ൻ അ​ലൂ​മി​നി​യം ഏ​ണി​യി​ൽ ക​യ​റു​ന്ന​തി​നി​ടെ വ​ഴു​തി ഏ​ണി​ക്കൊ​പ്പം വീ​ണു. വീ​ഴ്ച​യി​ൽ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ നാ​രാ​യ​ണ നാ​യി​ക്കി​നെ ഉ​ട​ൻ പു​ത്തൂ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി.

    എ​ന്നാ​ൽ, വ​ഴി​മ​ധ്യേ അ​ദ്ദേ​ഹം മ​രി​ച്ചു. ഭാ​ര്യ​യും ര​ണ്ട് ആ​ൺ​മ​ക്ക​ളു​മു​ണ്ട്. ബ​ഡ​ഗ​ന്നൂ​രി​ലെ ഗ​വ. സ്കൂ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യി വി​ര​മി​ച്ച നാ​രാ​യ​ണ നാ​യി​ക് പ​ദു​മ​ലെ ശ്രീ ​കോ​വ് ശാ​സ്താ​ര വി​ഷ്ണു മൂ​ർ​ത്തി ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ ബ്ര​ഹ്മ​ക​ല​ശോ​ത്സ​വ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:Death Newsmangalore
    News Summary - Retired principal dies after falling from coconut tree while picking pepper
