    date_range 9 Oct 2025 9:34 AM IST
    date_range 9 Oct 2025 9:34 AM IST

    ബം​ഗ​ളൂ​രു-​ചെ​ന്നൈ എ​ക്സ്പ്ര​സ് വേ​യി​ൽ വി​ശ്ര​മ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ക്കും

    150 കോ​ടി​യാ​ണ് ചെ​ല​വ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്
    ബം​ഗ​ളൂ​രു-​ചെ​ന്നൈ എ​ക്സ്പ്ര​സ് വേ​യി​ൽ വി​ശ്ര​മ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ക്കും
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബം​ഗ​ളൂ​രു-​ചെ​ന്നൈ എ​ക്സ്പ്ര​സ് വേ​യി​ൽ വി​ശ്ര​മ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. കോ​ലാ​ർ സ്വ​ർ​ണ ഖ​നി​ക്ക് (കെ.​ജി.​എ​ഫ്) സ​മീ​പം ബം​ഗാ​ർ​പേ​ട്ടി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള ഇ​യ്ത്ത​ണ്ട​ഹ​ള്ളി​യി​ൽ 30 ഏ​ക്ക​റി​ലാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണം.

    നാ​ഷ​ന​ൽ ഹൈ​വേ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ സ​ഹ​സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ നാ​ഷ​ന​ൽ ഹൈ​വേ ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡ്(​എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​ഐ.​എം.​എ​ൽ) ആ​ണ് ടെ​ൻ​ഡ​ർ വി​ളി​ച്ച​ത്. വൈ ​സ്പേ​സി​ന് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ടെ​ൻ​ഡ​ർ ന​ൽ​കി.

    ഭ​ക്ഷ​ണ ശാ​ല​ക​ൾ, പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പു​ക​ൾ, മാ​ളു​ക​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ളി​യി​ടം, ക​ര​കൗ​ശ​ല ശാ​ല​ക​ൾ, ഹെ​ലി​പാ​ഡ്, അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ട്ര​ക്ക് ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ഡോ​ർ​മെ​ട്രി, പാ​ച​കം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം, 144.9 അ​ടി ഉ​യ​ര​മു​ള്ള ഹ​നു​മാ​ൻ പ്ര​തി​മ എ​ന്നി​വ നി​ർ​മി​ക്കും.

    150 കോ​ടി​യാ​ണ് ചെ​ല​വ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ചി​റ്റൂ​ർ, കാ​ഞ്ചി​പു​രം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് മ​റ്റു വി​ശ്ര​മ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ക. ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന​കം പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി വൈ ​സ്പേ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വൈ.​വി. ര​ത്ന കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

