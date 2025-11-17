Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightറെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ...
    Metro
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 9:15 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 9:15 AM IST

    റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സ​യ​ൻ​സ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സ​യ​ൻ​സ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ
    cancel
    camera_alt

    വി​ശ്വേ​ശ്വ​ര​യ്യ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി​ക്ക​ൽ മ്യൂ​സി​യ​വും ജെ​നെ​ക്സ് യൂ​ട്ടി​ലി​റ്റി

    മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് പ്രൈ​വ​റ്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ജ​ല​ഹ​ള്ളി പ്രി​ൻ​സ്‌​ടൗ​ൺ അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റി​ൽ

    ന​ട​ത്തി​യ ശാ​സ്ത്ര​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: വി​ശ്വേ​ശ്വ​ര​യ്യ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി​ക്ക​ൽ മ്യൂ​സി​യ​വും (വി.​ഐ.​ടി.​എം) ജെ​നെ​ക്സ് യൂ​ട്ടി​ലി​റ്റി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് പ്രൈ​വ​റ്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ജ​ല​ഹ​ള്ളി പ്രി​ൻ​സ്‌​ടൗ​ൺ അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റി​ൽ ശാ​സ്ത്ര​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും വാ​ന​നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വും ന​ട​ത്തി.

    റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ കോം​പ്ല​ക്സി​ൽ വി.​ഐ.​ടി.​എം ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്ത് ശാ​സ്ത്ര​ത്തെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ല​ക്ഷ്യം. കു​ട്ടി​ക​ളും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രും ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി. എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ ആ​ർ. ഭാ​ര​ദ​ൻ, സ​യ​ൻ​സ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ ആ​ർ. വി​ശ്വേ​ശ്വ​ര ആ​ദി​ഗ, കെ.​എ​ൻ. ര​മേ​ശ, സ​ഞ്ജ​ന ആ​ന​ന്ദ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ വി.​ഐ.​ടി.​എം ടീം ​വി​വി​ധ ശാ​സ്ത്ര പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ന്റ​റാ​ക്ടി​വ് മോ​ഡ​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ഫി​സി​ക്‌​സി​ൽ​നി​ന്ന് കെ​മി​സ്ട്രി വ​രെ വ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ കാ​ഴ്ച​ക്കാ​ർ​ക്ക് കൗ​തു​ക​മാ​യി. ഉ​യ​ർ​ന്ന ശേ​ഷി​യു​ള്ള ടെ​ലി​സ്കോ​പ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളും മ​റ്റ് ആ​കാ​ശ​നി​രീ​ക്ഷ​ണ അ​ത്ഭു​ത​ങ്ങ​ളും നേ​രി​ട്ട് കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    വി.​ഐ.​ടി.​എം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സാ​ജു ഭാ​സ്ക​ര​ൻ, ജെ​നെ​ക്സ് യൂ​ട്ടി​ലി​റ്റി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജീ​വ​ൻ കെ. ​രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. കൂ​ടു​ത​ൽ റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സ​യ​ൻ​സ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും ഇ​രു​വ​രും അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Science ExhibitionBangalore News
    News Summary - Residential Science Exhibition
    Similar News
    Next Story
    X