Madhyamam
    Metro
    date_range 29 Jan 2026 10:05 AM IST
    date_range 29 Jan 2026 10:05 AM IST

    റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വും കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​വും

    റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വും കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​വും
    തി​പ്പ​സാ​ന്ദ്ര ഫ്ര​ണ്ട്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വും സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഗ​മ​വും പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ റി​ട്ട. സൈ​നി​ക​നും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ

    പ​ന്ത​ളം സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: തി​പ്പ​സാ​ന്ദ്ര ഫ്ര​ണ്ട്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വും സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഗ​മ​വും ന​ട​ത്തി. റി​ട്ട. സൈ​നി​ക​നും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ പ​ന്ത​ളം പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ​മ​ത്വ, സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ, സാ​ഹോ​ദ​ര്യ, മ​തേ​ത​ര മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ച് മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കു വേ​ണ്ടി മ​നു​ഷ്യ​ർ നി​ർ​മി​ച്ച മാ​ന​വി​ക​ത​യു​ടെ മ​ഹാ സ​ന്ദേ​ശ​മാ​യ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യി​ലൂ​ടെ പൂ​ർ​ണ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​മു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ​മ്പൂ​ർ​ണ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ വി​ളം​ബ​ര ദി​ന​മാ​ണ് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ഡേ​യെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി. ​മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ർ.​വി. പി​ള്ള ക​ർ​ണാ​ട​ക ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റി​ന്റെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള ക​ന്ന​ട അ​ഭി​വൃ​ദ്ധി പ്രാ​ധി​കാ​ര​യു​ടെ തി​പ്പ​സാ​ന്ദ്ര ഫ്ര​ണ്ട്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​റി​ലെ ക​ന്ന​ട പ​ഠ​ന ക്ലാ​സി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​യ ക​ല്പ​ന പ്ര​ദീ​പ്, ത്രി​വേ​ണി ശ്രീ​നി​വാ​സ​മൂ​ർ​ത്തി എ​ന്നി​വ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ നൃ​ത്തം, ഉ​പ​ക​ര​ണ​സം​ഗീ​തം, ക​വി​താ​ലാ​പ​നം, ഗാ​നാ​വി​ഷ്കാ​രം, മ​ല​യാ​ള ക​ലാ​ഭ​വ​ൻ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച സ്കി​റ്റ്, പ​ള്ളി​യോ​ടം ബീ​റ്റ്സ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച നാ​ട​ൻ​പാ​ട്ട് എ​ന്നി​വ ന​ട​ന്നു. ക​ൺ​വീ​ന​ർ കെ.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍, ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​ൻ നാ​യ​ര്‍, ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ ചേ​ർ​ന്ന് സ​മ്മാ​ന​ദാ​നം നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​പി. പ്ര​ദീ​പ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ എ.​കെ. രാ​ജ​ൻ ന​ന്ദി​യും അ​റി​യി​ച്ചു. രേ​വ​തി, പൊ​ന്ന​മ്മ ദാ​സ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു.

