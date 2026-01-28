Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 28 Jan 2026 9:38 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Jan 2026 9:38 AM IST

    കൈ​ര​ളി നി​ല​യം സ്കൂ​ള്‍ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം

    കൈ​ര​ളി നി​ല​യം സ്കൂ​ള്‍ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം
    കൈ​ര​ളി നി​ല​യം സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: എ​ച്ച്.​എ​ൽ.​എ​ല്ലി​ലെ കൈ​ര​ളി നി​ല​യം സ്കൂ​ളി​ൽ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ കെ.​എ​സ്. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ ദേ​ശീ​യ​പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി. കൈ​ര​ളി ക​ലാ​സ​മി​തി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സു​ധാ​ക​ര​ൻ രാ​മ​ന്ത​ളി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ. സു​ധീ​ഷ്, സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ, ഹെ​ഡ്മി​സ്ട്ര​സ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം കൈ​വ​രി​ച്ച വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും ക്യാ​ഷ് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളും മു​ഖ്യാ​തി​ഥി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ അ​ര​ങ്ങേ​റി.

