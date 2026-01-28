Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    കൊ​ഗി​ലു ലേ​ഔ​ട്ടി​ലെ ഫ​ക്കീ​ർ കോ​ള​നി​യി​ൽ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    കൊ​ഗി​ലു ലേ​ഔ​ട്ടി​ലെ ഫ​ക്കീ​ർ കോ​ള​നി​യി​ൽ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    കൊ​ഗി​ലു ലേ​ഔ​ട്ടി​ലെ ഫ​ക്കീ​ർ കോ​ള​നി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കൊ​ഗി​ലു ലേ​ഔ​ട്ടി​ലെ ഫ​ക്കീ​ർ കോ​ള​നി​യി​ൽ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ദു​ഡി​യ ജ​ന​ത വേ​ദി, എ.​ഐ.​ടി.​യു.​സി, സി.​ഐ.​ടി.​യു, ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റി​ക് യൂ​ത്ത് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ (ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ), ഗ​മ​ന മ​ഹി​ള സ​മൂ​ഹം, ജ​ന​വാ​ദി മ​ഹി​ള സം​ഘ​ട​ന, ക​ർ​ണാ​ട​ക ജ​ന​ശ​ക്തി, മൂ​വ്‌​മെ​ന്‍റ് ഫോ​ർ ജെ​ൻ​ഡ​ർ ആ​ൻ​ഡ് സെ​ക്ഷ്വ​ൽ പ്ലൂ​ര​ലി​സം (എം.​ജി.​എ​സ്.​പി), നാ​ഷ​ന​ൽ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​മ​ൻ (എ​ന്‍.​എ​ഫ്.​ഐ.​ഡ​ബ്ല്യു), സ്റ്റു​ഡ​ന്‍റ്സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ (എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ), സ്‍ലം ജ​ന​ത സം​ഘ​ട​ന, സ്‍ലം മ​ഹി​ള സം​ഘ​ട​ന, ക​ർ​ണാ​ട​ക സ്റ്റേ​റ്റ് ഗാ​ർ​മെ​ന്‍റ്സ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്സ്റ്റൈ​ൽ വ​ർ​ക്കേ​ഴ്‌​സ് യൂ​നി​യ​ൻ, സ്‍ലം ജ​ഗ​ത്തു തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി പു​രോ​ഗ​മ​ന സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ഫ​ക്കീ​ർ കോ​ള​നി നി​വാ​സി​യാ​യ ബി. ​ഖാ​ദ​ർ, എ​ന്‍.​എ​ഫ്.​ഐ.​ഡ​ബ്ല്യു അം​ഗം ജ്യോ​തി എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി. അ​ദാ​നി​ക്ക് ഒ​രേ​ക്ക​ര്‍ ഭൂ​മി ഒ​രു രൂ​പ​ക്ക് ന​ല്‍കു​മ്പോ​ള്‍ ജ​നി​ച്ചു​വ​ള​ര്‍ന്ന സ്ഥ​ലം പാ​വ​പ്പെ​ട്ട​വ​ര്‍ക്ക് നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്നും എ​ല്ലാ​വ​ര്‍ക്കും ഭൂ​മി ല​ഭി​ക്കും വ​രെ കൂ​ടെ നി​ല്‍ക്കു​മെ​ന്നും സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​ക്ക​ള്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ജ്യോ​തി, ഹ​നു​മ​ന്ത​റാ​വു ഹ​വി​ൽ​ദാ​ർ, ഹ​സീ​ബ, നി​ഷ ഗു​ളൂ​ർ, രാ​ജേ​ഷ്, ബ​സ​വ​രാ​ജു എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു.

