Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightവി​പു​ല​മാ​യ...
    Metro
    Posted On
    date_range 28 Jan 2026 8:43 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Jan 2026 8:43 AM IST

    വി​പു​ല​മാ​യ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷം; ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    വി​പു​ല​മാ​യ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷം; ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ന​ഗ​ര​ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ലെ ഫീ​ൽ​ഡ് മാ​ർ​ഷ​ൽ മ​നേ​ക്ഷ പ​രേ​ഡ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന 77ാം റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ത​വാ​ർ ച​ന്ദ് ഗെ​ഹ്‌​ലോ​ട്ട് ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി.

    ഗ​വ​ർ​ണ​ർ പ​രേ​ഡ് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യും അ​ഭി​വാ​ദ്യം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ക​ര​സേ​ന, വ്യോ​മ​സേ​ന, സി.​ആ​ർ.​പി.​എ​ഫ്, ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് പൊ​ലീ​സ്, ക​ർ​ണാ​ട​ക സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും എ​ൻ.​സി.​സി, സ്കൗ​ട്ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഗൈ​ഡ്സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള 37 വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​രേ​ഡി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ന്നു. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ ട്ര​സ്റ്റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും പ​രേ​ഡി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി. റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ ഉ​ണ​ർ​ന്നു പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തോ​ടെ വോ​ട്ട് വി​നി​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

    സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ അ​ഞ്ച് പ്ര​ധാ​ന ഗാ​ര​ന്റി പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​യ ശ​ക്തി, അ​ന്ന​ഭാ​ഗ്യ, ഗൃ​ഹ​ജ്യോ​തി, ഗൃ​ഹ​ല​ക്ഷ്മി, യു​വ​നി​ധി എ​ന്നി​വ 1.37 കോ​ടി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​യ​താ​യും ഇ​ത് സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. 1400ല​ധി​കം വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഏ​കീ​ക​ര​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും നാ​ട​ൻ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളും സ​ദ​സ്സി​ന് ന​വ്യാ​നു​ഭ​വ​മാ​യി. സു​ര​ക്ഷ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ‘ടൊ​ർ​ണാ​ഡോ’ ബൈ​ക്ക് സ്റ്റ​ണ്ട് പ​രേ​ഡി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    ച​ട​ങ്ങി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് 2000ത്തോ​ളം പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ വി​ന്യ​സി​ച്ചി​രു​ന്നു. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ടീ​മു​ക​ൾ, ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ്, നൂ​റി​ല​ധി​കം സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലും പ​രി​സ​ര​ത്തും സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ, മ​റ്റു മ​ന്ത്രി​മാ​ർ, സൈ​നി​ക മേ​ധാ​വി​ക​ൾ, ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ എ​ല്ലാ ജി​ല്ല ആ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും സ​മാ​ന​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മൈ​സൂ​രു​വി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രേ​ഡി​ൽ പൗ​ര​കാ​ർ​മി​ക​ർ (ശു​ചീ​ക​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ) പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Republic day celebrationBangalore NewsLatest News
    News Summary - republic day celebration
    Similar News
    Next Story
    X