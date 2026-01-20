Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 8:04 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 8:04 AM IST

    ശിശുവിവാഹം തടയാൻ നടപ്പാക്കിയ ‘മിഷൻ സുരക്ഷ’ വിജയകരമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

    ശിശുവിവാഹം തടയാൻ നടപ്പാക്കിയ ‘മിഷൻ സുരക്ഷ’ വിജയകരമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ജി​ല്ല​യി​ലെ ശി​ശു​വി​വാ​ഹ​ങ്ങ​ളും പോ​ക്സോ കേ​സു​ക​ളും ത​ട​യു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യം മു​ന്‍നി​ര്‍ത്തി ശി​വ​മൊ​ഗ്ഗ​യി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ‘മി​ഷ​ൻ സു​ര​ക്ഷ’ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണം. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ജൂ​ലൈ​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ഇ​തു​വ​രെ 54 ശി​ശു​വി​വാ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​താ​യി ശി​ശു​സം​ര​ക്ഷ​ണ വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു. ശി​വ​മൊ​ഗ്ഗ​യി​ലെ ഈ ​മാ​തൃ​ക പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന് ചി​ക്ക​മ​ഗ​ളൂ​രു, ക​ല​ബു​റ​ഗി ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി വ​രി​ക​യാ​ണ്.

    2024ലെ ​ക​ണ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ ശി​ശു​വി​വാ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ല്‍ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തും പോ​ക്സോ കേ​സു​ക​ളി​ൽ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​മാ​യി​രു​ന്നു ശി​വ​മൊ​ഗ്ഗ. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് അ​ന്ന​ത്തെ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഗു​രു​ദ​ത്ത ഹെ​ഗ്‌​ഡെ​യും ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സി.​ഇ.​ഒ ഹേ​മ​ന്തും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് മി​ഷ​ൻ സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് രൂ​പം ന​ൽ​കി​യ​ത്. ന​ഗ​ര-​ഗ്രാ​മ വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ലാ​തെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി​ക​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്, വ​നി​ത അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ആ​ശാ-​അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സ​മി​തി​യാ​ണ് മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഓ​രോ സ​മി​തി അം​ഗ​ത്തി​നും 18 വ​യ​സ്സി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള നാ​ലോ അ​ഞ്ചോ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ചു​മ​ത​ല ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കു​ട്ടി​ക​ൾ സ്‌​കൂ​ളി​ലെ​ത്തു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ട് വീ​ടു​ക​ളി​ലെ​ത്തി കാ​ര​ണം അ​ന്വേ​ഷി​ക്കും. ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​ണ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ത​ല​വ​ൻ. വ​നി​ത യു.​എ​ൽ.​ബി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, സ​ർ​ക്കി​ൾ പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ, അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ൾ, ശി​ശു വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി ഓ​ഫി​സ​ർ, നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട ര​ണ്ട് എ​ൻ‌.​ജി‌.​ഒ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, തൊ​ഴി​ൽ, സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ഷേ​മ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ഇ​തി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. നേ​ര​ത്തെ മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ യോ​ഗം ചേ​രാ​റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​പ്പോ​ൾ എ​ല്ലാ മാ​സ​വും യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ, ഒ​രു ര​ക്ഷി​താ​വ് മാ​ത്ര​മു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ര​യാ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ‘മി​ഷ​ൻ സു​ര​ക്ഷ’ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തും.

    ശി​ശു​വി​വാ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു പ​രി​ധി​വ​രെ ത​ട​യാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ ഒ​ളി​ച്ചോ​ടി​പ്പോ​കു​ന്ന കേ​സു​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​ത് വ​ലി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണെ​ന്ന് ജി​ല്ല ശി​ശു​സം​ര​ക്ഷ​ണ ഓ​ഫി​സ​ർ ആ​ർ. മ​ഞ്ജു​നാ​ഥ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​ക​വും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് സ്കൂ​ൾ പ​ഠ​നം പാ​തി​വ​ഴി​യി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​വ​ർ​ക്കി​ട​യി​ലാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. പൊ​തു​ജ​ന പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടു കൂ​ടി മാ​ത്ര​മേ ഇ​ത്ത​രം സാ​മൂ​ഹി​ക വി​പ​ത്തു​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും തു​ട​ച്ചു​നീ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യൂ​വെ​ന്ന് ശി​ശു​സം​ര​ക്ഷ​ണ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് പ്രോ​ജ​ക്ട് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഹ​ലീ​മ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:child marriagemetroBengaluru
    News Summary - Report says 'Mission Suraksha' implemented to prevent child marriage was successful
