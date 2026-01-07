Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ചെ​റി​യ പ്ലോ​ട്ടു​ക​ളി​ലെ ഭ​വ​ന നി​ർ​മാ​ണ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഇ​ള​വ്

    4,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വ​രെ​യു​ള്ള പ്ലോ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ സെ​റ്റ്ബാ​ക്ക് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ച്ചു
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ ഭ​വ​ന നി​ർ​മാ​ണ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഇ​ള​വ് വ​രു​ത്തി സ​ർ​ക്കാ​ർ. ഇ​തോ​ടെ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി സ്ഥ​ല ഉ​ട​മ​ക​ള്‍ക്ക് ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ണ്ടാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന ചി​ല ക​ർ​ശ​ന നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടും. 4,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വ​രെ​യു​ള്ള പ്ലോ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള സെ​റ്റ്ബാ​ക്ക് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ ന​ഗ​ര​വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പ് (യു.​ഡി.​ഡി) 2015ലെ ​പു​തു​ക്കി​യ മാ​സ്റ്റ​ർ പ്ലാ​ൻ (ആ​ർ.​എം.​പി) ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്തു.

    പു​തു​ക്കി​യ നി​യ​മ ഭേ​ദ​ഗ​തി​യ​നു​സ​രി​ച്ച് പ്ലോ​ട്ടി​ന്‍റെ വ​ലു​പ്പ​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് യു.​ഡി.​ഡി മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ച​ത്. 60 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ (20x30 അ​ടി) വി​സ്തീ​ർ​ണ​മു​ള്ള പ്ലോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​വ​ശ​ത്തെ സെ​റ്റ്ബാ​ക്ക് 0.7 മീ​റ്റ​റാ​യി കു​റ​ച്ചു.

    ഇ​രു​വ​ശ​ത്തും 0.6 മീ​റ്റ​റാ​ണ് അ​നു​വ​ദ​നീ​യം. ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് പി​ൻ​വ​ശ​ത്തെ സെ​റ്റ്ബാ​ക്ക് നി​ര്‍ബ​ന്ധ​മ​ല്ലാ​താ​ക്കി. നി​ര്‍മാ​ണം ന​ട​ത്താ​തെ ഒ​ഴി​ച്ചി​ടേ​ണ്ട സ്ഥ​ല​ത്തെ​യാ​ണ് സെ​റ്റ് ബാ​ക്ക് എ​ന്ന​തു കൊ​ണ്ട് ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. 150 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വ​രെ​യു​ള്ള പ്ലോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് (30x40 അ​ടി) മു​ൻ​വ​ശ​ത്തെ സെ​റ്റ്‌​ബാ​ക്ക് 0.9 മീ​റ്റ​റാ​യി കു​റ​ച്ചു.

    പി​ന്നി​ൽ 0.7 മീ​റ്റ​ർ സെ​റ്റ്‌​ബാ​ക്കും വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഒ​രു അ​തി​രി​ൽ 0.7 മീ​റ്റ​ർ സെ​റ്റ്‌​ബാ​ക്കും ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. 250 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വ​രെ​യു​ള്ള പ്ലോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​വ​ദ​നീ​യ​മാ​യ പ​ര​മാ​വ​ധി കെ​ട്ടി​ട ഉ​യ​രം താ​ഴ​ത്തെ നി​ല ഒ​ഴി​കെ 12 മീ​റ്റ​റാ​യി വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ൽ പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. മ​ഴ​വെ​ള്ളം ഒ​ഴു​കി​പ്പോ​കു​ന്ന​തി​നും ഭൂ​ഗ​ർ​ഭ​ജ​ലം റീ​ചാ​ർ​ജ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഒ​ഴി​ച്ചി​ട്ട ഭാ​ഗ​ത്ത് ക​ല്ലു​ക​ൾ പാ​കു​ക​യോ ക​ട്ടി​യു​ള്ള പ്ര​ത​ല​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ട് മൂ​ടു​ക​യോ ചെ​യ്യ​രു​തെ​ന്നും നി​ര്‍ദേ​ശ​മു​ണ്ട്.

    നി​ർ​മാ​ണ വി​ദ​ഗ്ധ​രും സി​വി​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​മാ​രും തീ​രു​മാ​നം സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് ഏ​കീ​കൃ​ത​വും ക​ർ​ക്ക​ശ​വു​മാ​യ സെ​റ്റ്‌​ബാ​ക്ക് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ പ്ലോ​ട്ടി​ന്റെ വ​ലു​പ്പ​ത്തി​നും കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​യ​ര​ത്തി​നും അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

