Madhyamam
    Metro
    30 Sept 2025 8:32 AM IST
    30 Sept 2025 8:32 AM IST

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ശൈ​ശ​വ വി​വാ​ഹ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ കു​റ​വ്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷ​മാ​യി ശൈ​ശ​വ വി​വാ​ഹ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ കു​റ​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി ജ​സ്റ്റ് റൈ​റ്റ് ഫോ​ർ ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ (ജെ.​ആ​ർ.​സി) റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ ശൈ​ശ​വ വി​വാ​ഹ​ത്തി​ലേ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ 55 ശ​ത​മാ​ന​വും ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ 88 ശ​ത​മാ​ന​വും കു​റ​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലാ​ക​മാ​നം ശൈ​ശ​വ വി​വാ​ഹ നി​ര​ക്ക് പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ 69 ശ​ത​മാ​ന​വും ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ 72 ശ​ത​മാ​ന​വു​മാ​ണ് കു​റ​വ്. 2011 സെ​ൻ​സ​സ് പ്ര​കാ​രം ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ 4.8 ല​ക്ഷം ശൈ​ശ​വ വി​വാ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു. 2019 മു​ത​ൽ 2022 വ​രെ​യു​ള്ള ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം 783 കേ​സു​ക​ളാ​ണ് ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്.സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ​യും സി​വി​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും കൂ​ട്ടാ​യ പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യി സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ലീ​ഗ​ൽ ആ​ക്ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ബി​ഹേ​വി​യ​റ​ൽ ചേ​ഞ്ച് ഫോ​ർ ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ(​സി-​ലാ​ബ്) ആ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ ജെ.​ആ​ർ.​സി 14 ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ എ​ൻ.​ജി.​ഒ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ശി​ശു സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചി​രു​ന്നു. കേ​സു​ക​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളേ​ക്കാ​ൾ ഹെ​ൽ​പ് ലൈ​നു​ക​ൾ, ശി​ശു​ക്ഷേ​മ സ​മി​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​യാ​ണ് സം​സ്ഥാ​നം കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ശ്ര​യി​ച്ച​ത്. എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ, അ​റ​സ്റ്റ് എ​ന്നി​വ മു​ഖേ​ന 50 ശ​ത​മാ​നം വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ മു​ഖേ​ന​യാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കു​റ​വും മാ​ന​ഭ​യ​വു​മാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ത​ട​സ്സം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ൻ.​ജി.​ഒ​ക​ളാ​ണ് 78 ശ​ത​മാ​നം കാ​മ്പ​യി​നും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​ത്. ശൈ​ശ​വ വി​വാ​ഹ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി ന​ട​പ്പി​ൽ​വ​രു​ത്തു​ക, റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് സം​വി​ധാ​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, വി​വാ​ഹം നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ക, ഗ്രാ​മീ​ണ ത​ല​ത്തി​ൽ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ൾ. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ 151 അ​ട​ക്കം ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ 757 ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് യു.​എ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്.

