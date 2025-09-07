Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightആ​ർ.​സി പു​രം...
    Metro
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 7:45 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 7:45 AM IST

    ആ​ർ.​സി പു​രം ഖു​വ്വ​ത്തു​ൽ ഇ​സ്‍ലാം മ​ദ്റ​സ മീ​ലാ​ദ് റാ​ലി

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​ർ.​സി പു​രം ഖു​വ്വ​ത്തു​ൽ ഇ​സ്‍ലാം മ​ദ്റ​സ മീ​ലാ​ദ് റാ​ലി
    cancel
    camera_alt

    ആ​ർ.​സി പു​രം ഖു​വ്വ​ത്തു​ൽ ഇ​സ്‍ലാം മ​ദ്റ​സ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മീ​ലാ​ദ് റാ​ലി

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി​യു​ടെ ജ​ന്മ​ദി​ന ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ആ​ർ.​സി പു​രം ഖു​വ്വ​ത്തു​ൽ ഇ​സ്‍ലാം മ​ദ്റ​സ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മീ​ലാ​ദ് റാ​ലി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഹു​സൈ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി. പു​ല​ർ​ച്ചെ നാ​ലി​ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച പ്ര​ഭാ​ത മൗ​ലി​ദി​ന് മ​ഹ​ല്ല് ഖ​ത്തീ​ബ് ഹു​സൈ​ൻ ഫൈ​സി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഉ​ല​മ ബം​ഗ​ളൂ​ർ കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ.​കെ. അ​ഷ്റ​ഫ് ഹാ​ജി റാ​ലി ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ചെ​യ്തു. മ​ഹ​ല്ല് ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​എം. അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് ഹാ​ജി, സി.​എ​ച്ച്. മ​ജീ​ദ്, സി.​ടി.​കെ. യൂ​സു​ഫ്, സി.​എ​ച്ച്. മ​ൻ​സൂ​ർ, സി​ദ്ദീ​ഖ് ഉ​സ്മാ​ൻ, കെ.​കെ. സ​ലിം, ജം​ഷീ​ർ അ​ലി, ആ​ബു​ട്ടി, കെ. ​നൗ​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജ​ലാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ ഫൈ​സി, ജാ​ഫ​ർ ഫൈ​സി, ജം​ഷാ​ദ് ഫൈ​സി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ദ​ഫ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും ന​ട​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Prophet dayMilad rallyBengaluru
    News Summary - RC Puram Quwatul Islam Madrasa Milad Rally
    Similar News
    Next Story
    X