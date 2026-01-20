Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    20 Jan 2026 9:27 AM IST
    Updated On
    20 Jan 2026 9:27 AM IST

    രാ​യ​ണ്ണ മെ​റ്റീ​രി​യ​ൽ മ്യൂ​സി​യം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു

    ക്രാ​ന്തി​വീ​ര സ​ങ്കൊ​ള്ളി രാ​യ​ണ്ണ മെ​റ്റീ​രി​യ​ൽ മ്യൂ​സി​യ​വും രാ​യ​ണ്ണ പ്ര​തി​മ​യും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ള്‍

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഖാ​ന​പു​ര താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ന​ന്ദ​ഗ​ഡ​യി​ല്‍ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര​സേ​നാ​നി ക്രാ​ന്തി​വീ​ര സ​ങ്കൊ​ള്ളി രാ​യ​ണ്ണ മെ​റ്റീ​രി​യ​ൽ മ്യൂ​സി​യ​വും രാ​യ​ണ്ണ പ്ര​തി​മ​യും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്തെ ത​ന്‍റെ ധീ​ര​ത​യും ശ​ക്തി​യും കൊ​ണ്ട് നേ​രി​ട്ട സ​ങ്കൊ​ള്ളി രാ​യ​ണ്ണ​യു​ടെ ജീ​വി​തം ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പ്ര​ചോ​ദ​നം ന​ല്‍കു​ന്ന​താ​ണ്. റാ​യ​ണ്ണ​യു​ടെ ദേ​ശ​സ്നേ​ഹം അ​ടു​ത്ത ത​ല​മു​റ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മെ​റ്റീ​രി​യ​ൽ മ്യൂ​സി​യം മു​ഖ്യ പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ സ​തീ​ഷ് ജ​ര്‍ക്കി​ഹോ​ളി, ല​ക്ഷ്മി ഹെ​ബ്ബാ​ൾ​ക്ക​ർ, ശി​വ​രാ​ജ് ത​ങ്ക​ഡ​ഗി, ബൈ​ര​തി സു​രേ​ഷ്, ഗാ​ര​ന്റി ഇം​പ്ലി​മെ​ന്റേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് എ​ച്ച്.​എം. രേ​വ​ണ്ണ, ജി​ല്ല എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ, നി​യ​മ​സ​ഭാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ലെ​ജി​സ്ലേ​റ്റി​വ് കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, പ്രാ​ദേ​ശി​ക നേ​താ​ക്ക​ൾ, എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

