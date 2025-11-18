Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    18 Nov 2025 9:47 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 9:47 AM IST

    ബ​ലാ​ത്സം​ഗ​ കേസ്; തി​മ​റോ​ഡി​യെ നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വ് ഹൈ​കോ​ട​തി റ​ദ്ദാ​ക്കി

    ബ​ലാ​ത്സം​ഗ​ കേസ്; തി​മ​റോ​ഡി​യെ നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വ് ഹൈ​കോ​ട​തി റ​ദ്ദാ​ക്കി
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട ജി​ല്ല​യി​ലെ ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ‘സൗ​ജ​ന്യ മൂ​വ്‌​മെ​ന്റ്’ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മ​ഹേ​ഷ് ഷെ​ട്ടി തി​മ​റോ​ഡി​യെ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് റാ​യ്ച്ചൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ മാ​ൻ​വി താ​ലൂ​ക്കി​ലേ​ക്ക് നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​നു​ള്ള പു​ത്തൂ​ർ അ​സി. ക​മീ​ഷ​ണ​ർ സ്റ്റെ​ല്ലെ വ​ർ​ഗീ​സി​ന്റെ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 18ലെ ​ഉ​ത്ത​ര​വ് ക​ർ​ണാ​ട​ക ഹൈ​കോ​ട​തി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച റ​ദ്ദാ​ക്കി.

    2012ൽ ​ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ ബ​ലാ​ത്സം​ഗ​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​യി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട പി.​യു കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി സൗ​ജ​ന്യ​യു​ടെ(17) ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് നീ​തി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് തി​മ​റോ​ഡി ന​യി​ക്കു​ന്ന ആ​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​ക്കെ​തി​രെ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്. എ.​സി​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്ത് തി​മ​റോ​ഡി ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച റി​ട്ട് ഹ​ര​ജി ജ​സ്റ്റി​സ് സൂ​ര​ജ് ഗോ​വി​ന്ദ​രാ​ജ് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചു. ഹ​ര​ജി ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച ജ​ഡ്ജി പു​റ​ത്താ​ക്ക​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വ് റ​ദ്ദാ​ക്കി. കേ​സ് പു​തു​താ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് ഉ​ചി​ത​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കാ​ൻ എ.​സി​യോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    TAGS:Karnataka High CourtRape CaseMahesh Shetty Thimarodi
    News Summary - Rape case; High Court quashes order to deport Timarodi
