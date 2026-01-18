Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 10:05 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 10:05 AM IST

    റ​മ​ദാ​ൻ സം​ഗ​മം: സ്വാ​ഗ​ത സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു

    റ​മ​ദാ​ൻ സം​ഗ​മം: സ്വാ​ഗ​ത സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു
    റ​മ​ദാ​ൻ സം​ഗ​മം 2026 സ്വാ​ഗ​ത സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി കേ​ര​ള ബം​ഗ​ളൂ​രു സി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ റ​മ​ദാ​ൻ സം​ഗ​മ​ത്തി​ന്‍റെ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി കേ​ര​ള ബം​ഗ​ളൂ​രു സി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഷ​ബീ​ർ കൊ​ടി​യ​ത്തൂ​രി​നെ ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യും ഷ​ബീ​ർ ക​രു​വാ​ട്ടി​ൽ, റു​ഹി​ബ സ​ഫ​റു​ല്ല എ​ന്നി​വ​രെ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ‘നീ​തി​ക്ക് സാ​ക്ഷി​ക​ളാ​കു​ക’​എ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​മേ​യം. 2026 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 21 ശ​നി​യാ​ഴ്ച, പാ​ല​സ് ശീ​ഷ്മ​ഹ​ലി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി​യി​ലേ​ക്ക് ഹ​സ​ൻ പൊ​ന്ന​ൻ, അ​ഡ്വ. ഉ​സ്മാ​ൻ, വി.​പി അ​ബ്ദു​ല്ല, മ​ഷ്ഹൂ​ദ്, സി​റാ​ജ്, ഷ​രീ​ഫ് കോ​ട്ട​പ്പു​റം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. കോ​ൾ​സ് പാ​ർ​ക്ക് ഹി​റ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പി.​ആ​ർ. സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​പി. ഷാ​ഹി​ർ സ്വാ​ഗ​തവും മ​സ്ജി​ദു റ​ഹ്മ ഖ​ത്തീ​ബ് കെ.​വി. ഖാ​ലി​ദ് സ​മാ​പ​നവും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

