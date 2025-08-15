Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 15 Aug 2025 9:40 AM IST
    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​ക്ക് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വു​മാ​യി മൈ​സൂ​രു​വി​ൽ ‘ജ​നാ​ഗ്ര​ഹ’​റാ​ലി

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​ക്ക് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വു​മാ​യി മൈ​സൂ​രു​വി​ൽ ‘ജ​നാ​ഗ്ര​ഹ’​റാ​ലി
    മൈ​സൂ​രു​വി​ൽ ന​ട​ന്ന ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ റാ​ലി

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട ജി​ല്ല​യി​ലെ ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ശ്രീ ​മ​ഞ്ജു​നാ​ഥ സ്വാ​മി ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ പ​വി​ത്ര​ത ക​ള​ങ്ക​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ധ​ർ​മാ​ധി​കാ​രി ഡോ. ​ഡി. വീ​രേ​ന്ദ്ര ഹെ​ഗ്ഡെ എം.​പി​യേ​യും കു​ടും​ബ​ത്തേ​യും അ​പ​കീ​ർ​ത്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​മു​ള്ള ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യി ആ​രോ​പി​ച്ച് മൈ​സൂ​രു ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ വ​ൻ സ്ത്രീ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ ‘ജ​നാ​ഗ്ര​ഹ’​റാ​ലി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ലും പ​രി​സ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ലൈം​ഗി​ക പീ​ഡ​ന​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​യ​വ​രെ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ സം​സ്‌​ക​രി​ച്ചു​വെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ൽ എ​സ്‌.​ഐ.​ടി അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ ശ്രീ ​ക്ഷേ​ത്ര ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല അ​ഭി​മാ​നി​ഗ​ല വേ​ദി​കെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​ഷേ​ധം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ​ന​ഗ​റി​ലെ ഗു​രു ഭ​വ​നി​ൽ നി​ന്നാ​രം​ഭി​ച്ച റാ​ലി ജി​ല്ല ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ ഓ​ഫി​സ് പ​രി​സ​ര​ത്ത് സ​മാ​പി​ച്ചു. ക​ക്ഷി​രാ​ഷ്ട്രീ​യ വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ലാ​തെ നേ​താ​ക്ക​ളും വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ഭ​ക്ത​രും അ​ണി​നി​ര​ന്നു. പു​ണ്യ​സ്ഥ​ല​ത്തെ അ​പ​കീ​ർ​ത്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചു​വെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​ർ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി​ച്ചു.

    സി​റ്റി ബി.​ജെ.​പി പ്ര​സി​ഡ​ന്റും മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​മാ​യ എ​ൽ. നാ​ഗേ​ന്ദ്ര, ഹി​ന്ദു പു​ണ്യ​ക്ഷേ​ത്ര സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി ക​ൺ​വീ​ന​ർ എം.​കെ. പ്രേം​കു​മാ​ർ, മു​ൻ മ​ന്ത്രി​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വു​മാ​യ എം. ​ശി​വ​ണ്ണ, മു​ൻ മേ​യ​ർ സ​ന്ദേ​ശ് സ്വാ​മി, ശി​വ​കു​മാ​ർ, മു​ഡ മു​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ​ച്ച്.​വി. രാ​ജീ​വ്, മു​ൻ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ കെ.​വി. മ​ല്ലേ​ഷ്, അ​ഡ്വ. ഒ. ​ഷാം ഭ​ട്ട്, സി​റ്റി യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് മ​ല്ലേ​ഷ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

