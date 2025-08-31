Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    വ​ൻ നാ​ശം​വി​ത​ച്ച് മ​ഴ; ല​ക്ഷം ഹെ​ക്ട​റി​ൽ കൃ​ഷി​നാ​ശം

    ക​ല​ബു​റ​ഗി, യാ​ദ്ഗി​ർ, ബി​ദ​ർ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​ണ്​ മ​ഴ ശ​ക്ത​മാ​യ​ത്
    Damage caused to papaya plantation in Birala village due to river overflow
    പു​ഴ ക​ര​ക​വി​ഞ്ഞ് ബി​രാ​ല ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ പ​പ്പാ​യ തോ​ട്ട​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ നാ​ശം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: നി​ർ​ത്താ​തെ പെ​യ്യു​ന്ന ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യി​ൽ ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ക​ര​ക​വി​ഞ്ഞ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ല്യാ​ണ ക​ർ​ണാ​ട​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​ൻ​തോ​തി​ൽ വി​ള​നാ​ശ​വും ഗ​താ​ഗ​ത ത​ട​സ്സ​വും സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു. ക​ല​ബു​റ​ഗി, യാ​ദ്ഗി​ർ, ബി​ദ​ർ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​ണ്​ മ​ഴ ശ​ക്ത​മാ​യ​ത്. ക​ല​ബു​റ​ഗി ജി​ല്ല​യി​ലെ ജാ​വ​റ​ഗി താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ബി​രാ​ല ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് 5,800 പ​പ്പാ​യ മ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു. പാ​ട്ട​ത്തി​നെ​ടു​ത്ത ഭൂ​മി​യി​ലാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​നാ​യ ഖാ​ജ ഹു​സൈ​നി പ​പ്പാ​യ കൃ​ഷി ചെ​യ്ത​ത്.

    35 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ന​ഷ്ടം ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നു. വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്കം കാ​ര​ണം ജെ​വാ​ർ​ഗി താ​ലൂ​ക്കി​ലെ നി​ര​വ​ധി ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് വി​ള​വെ​ടു​പ്പി​ന് ത​യാ​റാ​യ പ​രു​ത്തി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു. ബെ​ന്ന​ത്തോ​റ റി​സ​ർ​വോ​യ​റി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ക​ന​ത്ത ജ​ല​പ്ര​വാ​ഹം മൂ​ലം കാ​ല​ഗി-​മ​ൽ​ഗ​ൻ റോ​ഡി​ലെ പാ​ലം വെ​ള്ള​ത്തി​ന​ടി​യി​ലാ​യ​തി​നെ ത്തു​ട​ർ​ന്ന് വാ​ഹ​ന ഗ​താ​ഗ​തം നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചു. ബെ​ന്ന​ത്തോ​റ ന​ദി ക​ര​ക​വി​ഞ്ഞൊ​ഴു​കി ഹാ​ലെ ഹെ​ബ്ബാ​ൽ, ക​ന​സു​രു, മ​ൽ​ഗ​ൻ, തെം​ഗ​ലി, ക​ൽ​ഗു​ർ​ത്തി എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ൾ വെ​ള്ള​ത്തി​ന​ടി​യി​ലാ​യി.

    വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ഡോ​ണൂ​ർ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഹൈ​സ്കൂ​ളി​ന് ശ​നി​യാ​ഴ്ച അ​വ​ധി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ബി​ദ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ ക​ര​ഞ്ച, മ​ഞ്ച്ര ന​ദി​ക​ൾ ക​ര​ക​വി​ഞ്ഞ് ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തു​ക​യാ​ണ്. ഭാ​ൽ​ക്കി, ഔ​റാ​ദ്, ക​മ​ൽ​ന​ഗ​ർ താ​ലൂ​ക്കു​ക​ളി​ലെ നി​ര​വ​ധി ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക സ്ഥി​തി ജി​ല്ല മ​ന്ത്രി ഈ​ശ്വ​ർ ഖ​ൻ​ഡ്രെ വി​ല​യി​രു​ത്തി. ജി​ല്ല​യി​ൽ അ​ടു​ത്തി​ടെ പെ​യ്ത മ​ഴ​യി​ൽ ഒ​രു ല​ക്ഷം ഹെ​ക്ട​റി​ല​ധി​കം വി​ള​ക​ൾ ന​ശി​ച്ച​താ​യി ഖ​ണ്ഡ്രെ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​ത്ത് ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ, വി​ള​നാ​ശം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സ​ർ​വേ ന​ട​ത്തി വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് മ​തി​യാ​യ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി. തും​ഗ​ഭ​ദ്ര ന​ദി​യു​ടെ തീ​ര​ത്തു​ള്ള ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​ട്ട​ണ​ങ്ങ​ളി​ലും വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ടി​ബി അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് 14 ക്രെ​സ്റ്റ് ഗേ​റ്റു​ക​ളി​ലൂ​ടെ 55,512 ക്യു​സെ​ക്സ് വെ​ള്ളം തു​റ​ന്നു​വി​ട്ടു.

    അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ധാ​രാ​ളം നീ​രൊ​ഴു​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​റ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ഒ​ഴു​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​യ​രു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. ഹം​പി​യി​ലെ​യും അ​നെ​ഗു​ണ്ടി​യി​ലെ​യും നി​ര​വ​ധി സ്മാ​ര​ക​ങ്ങ​ൾ ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ അ​ഞ്ചാം ത​വ​ണ​യും വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ്. തീ​ര​ദേ​ശ മേ​ഖ​ല​യി​ലും മ​ല​നാ​ട് ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും ക​ന​ത്ത മ​ഴ പെ​യ്യു​ക​യാ​ണ്. ഗെ​രു​സോ​പ്പ അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ശ​രാ​വ​തി ന​ദി​യി​ലേ​ക്ക് 75,000 ക്യു​സെ​ക്‌​സ് വെ​ള്ളം തു​റ​ന്നു​വി​ട്ട​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ഉ​ത്ത​ര ക​ന്ന​ട ജി​ല്ല​യി​ലെ ഹൊ​ന്ന​വ​ർ താ​ലൂ​ക്കി​ലെ നി​ര​വ​ധി ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ൾ വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക ഭീ​ഷ​ണി​യി​ലാ​യി.

    ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ തു​റ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന 15 ഗ്രു​വ​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ഗ്രാ​മീ​ണ​രെ മാ​റ്റി​പ്പാ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ഭ​ട്ക​ൽ പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ലെ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ലും റോ​ഡു​ക​ളി​ലും ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് വെ​ള്ളം ക​യ​റി വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യി. ഗോ​ക​ർ​ണ​ക്ക​ടു​ത്തു​ള്ള മ​ദ​ന​ഗേ​രി ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ മ​ഴ​വെ​ള്ളം കെ​ട്ടി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് ഗോ​ക​ർ​ണ-​സി​ർ​സി സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​യി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തെ ബാ​ധി​ച്ചു. ഹൊ​ന്നാ​വ​റി​ലെ കേ​ണ​ൽ കു​ന്നി​ൽ മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഉ​ത്ത​ര ക​ന്ന​ഡ​യി​ലെ കാ​സി​ൽ റോ​ക്കി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ 200 മി​ല്ലി​മീ​റ്റ​ർ മ​ഴ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട, ഉ​ഡു​പ്പി ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും ഇ​ട​ക്കി​ടെ ക​ന​ത്ത മ​ഴ പെ​യ്തു. ശി​വ​മൊ​ഗ്ഗ ജി​ല്ല​യി​ൽ ക​ന​ത്ത മ​ഴ​ക്ക് ശ​മ​ന​മാ​യി​ല്ല. ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ധാ​രാ​ളം വെ​ള്ളം ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ലിം​ഗ​ന​മ​ക്കി അ​ണ​ക്കെ​ട്ട് അ​തി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണി നി​ര​പ്പി​ലെ​ത്താ​ൻ വെ​റും ര​ണ്ട​ടി മാ​ത്രം മ​തി. അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ജ​ല​പ്ര​വാ​ഹം പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ജോ​ഗ് വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ത്തി​ന് പു​തു​ജീ​വ​ൻ പ​ക​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    തും​ഗ, ഭ​ദ്ര, മ​ണി അ​ണ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ൾ അ​വ​യു​ടെ പ​ര​മാ​വ​ധി നി​ല​യി​ലേ​ക്ക് അ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ചി​ക്ക​മ​ഗ​ളൂ​രു ജി​ല്ല​യി​ൽ ക​ന​ത്ത മ​ഴ പെ​യ്യു​ന്ന​ത് ജ​ന​ജീ​വി​തം ദു​സ്സ​ഹ​മാ​ക്കി. കു​ട​ക് ജി​ല്ല​യി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് മു​ത​ൽ ക​ന​ത്ത മ​ഴ തു​ട​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ സാ​മ്പാ​ജെ​യി​ൽ 115 മി​ല്ലി​മീ​റ്റ​ർ മ​ഴ​യും ബാ​ഗ​മ​ണ്ഡ​ല​യി​ലും വീ​രാ​ജ്പേ​ട്ടി​ലും 100 മി​ല്ലി​മീ​റ്റ​ർ മ​ഴ​യും ല​ഭി​ച്ചു.

