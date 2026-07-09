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    Metro
    Posted On
    date_range 9 July 2026 8:39 AM IST
    Updated On
    date_range 9 July 2026 8:39 AM IST

    മഴയും മൂടൽ മഞ്ഞും ചർമാദി ചുരത്തിൽ ഗതാഗതം വെല്ലുവിളി

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    മഴയും മൂടൽ മഞ്ഞും ചർമാദി ചുരത്തിൽ ഗതാഗതം വെല്ലുവിളി
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    ച​ർ​മാ​ദി ചു​രം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ​ക​ൽ ഹെ​ഡ്‌​ലൈ​റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ച്ച് സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: മു​ഡി​ഗ​രെ താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ചാ​ർ​മാ​ദി ചു​രം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യും മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞും വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ക​ടു​ത്ത വെ​ല്ലു​വി​ളി. ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട, ചി​ക്ക​മ​ഗ​ളൂ​രു ജി​ല്ല​ക​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ദേ​ശീ​യ​പാ​ത 173ൽ ​ദൂ​ര​ക്കാ​ഴ്ച ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ന​ത്ത മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ മ​ഴ​യും കാ​ര​ണം, എ​തി​രെ വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​യി കാ​ണാ​ൻ പ്ര​യാ​സം നേ​രി​ടു​ന്ന​താ​യി ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ ചു​ര വ​ള​വു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഒ​ച്ചി​ന്റെ വേ​ഗ​ത​യി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​കു​ന്നു.

    ക​ന​ത്ത മ​ഴ മ​ല​ഞ്ചെ​രു​വു​ക​ളി​ലെ നി​ര​വ​ധി സീ​സ​ണ​ൽ വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കി. വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന അ​തി​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു.

    എ​ന്നാ​ൽ വ​ഴു​തി വീ​ഴാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യും ദൃ​ശ്യ​പ​ര​ത കു​റ​വും അ​പ​ക​ട സാ​ധ്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ അ​തീ​വ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​ഭ്യ​ർ​ത്ഥി​ച്ചു. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ക​ന​ത്ത മ​ഴ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ​കു​പ്പ് പ്ര​വ​ചി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ, ചാ​ർ​മാ​ദി ചു​രം വ​ഴി വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

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    TAGS:KarnatakaMonsoonChikmagalurCharmadi Pass
    News Summary - Rain and fog make traffic challenging at Charmadi Pass
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