    29 വ​രെ മ​ഴ​ക്ക്...
    date_range 22 Oct 2025 9:14 AM IST
    date_range 22 Oct 2025 9:14 AM IST

    29 വ​രെ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത

    29 വ​രെ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് 29 വ​രെ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം (ഐ.​എം.​ഡി). അ​റ​ബി​ക്ക​ട​ലി​ൽ രൂ​പം കൊ​ള്ളു​ന്ന ന്യൂ​ന​മ​ർ​ദം മൂ​ല​മാ​ണ് മ​ഴ. ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട, ഉ​ത്ത​ര ക​ന്ന​ട, ഉ​ടു​പ്പി തു​ട​ങ്ങി​യ തീ​ര​ദേ​ശ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ രാ​ത്രി ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലോ​ടു​കൂ​ടി​യ ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത. കു​ട​ക്, ഹ​സ​ൻ, ചി​ക്ക​മ​ഗ​ളൂ​രു, ശി​വ​മൊ​ഗ്ഗ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ വൈ​കു​ന്നേ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ന​ത്ത​മ​ഴ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ഐ.​എം.​ഡി അ​റി​യി​ച്ചു.

    വ​ട​ക്ക​ൻ ഉ​ൾ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​യ ബെ​ള​ഗാ​വി, ബാ​ഗ​ൽ​കോ​ട്ട്, വി​ജ​യ​പു​ര, ക​ല​ബു​റ​ഗി ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലോ​ടു കൂ​ടി​യ മ​ഴ​ക്കും ധാ​ർ​വാ​ഡ്, ഹ​വേ​രി, ഗ​ദ​ഗ്, വി​ജ​യ​ന​ഗ​ര, ദാ​വ​ങ്ക​രെ, ബെ​ല്ലാ​രി, കൊ​പ്പാ​ൽ, റാ​യ്ച്ചൂ​ർ, യാ​ദ്ഗി​ർ, ബി​ദ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യാ​പ​ക മ​ഴ​ക്കും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

    തെ​ക്ക​ൻ ഉ​ൾ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​യ മൈ​സൂ​രു, ചാ​മ​രാ​ജ​ന​ഗ​ർ, മാ​ണ്ഡ്യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നേ​രി​യ​തോ മി​ത​മാ​യ​തോ ആ​യ മ​ഴ​യും ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​ർ​ബ​ൻ, ബം​ഗ​ളൂ​രു റൂ​റ​ൽ, രാ​മ​ന​ഗ​ര, കോ​ലാ​ർ, ചി​ക്ക​ബെ​ല്ലാ​പൂ​ർ, തു​മ​കു​രു, ചി​ത്ര​ദു​ർ​ഗ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ വൈ​കീ​ട്ടോ രാ​ത്രി​യോ ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലോ​ടു​കൂ​ടി​യ മ​ഴ​യും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാം. 23 വ​രെ ക​ർ​ണാ​ട​ക തീ​ര​ത്ത് മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 55 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ കാ​റ്റു​വീ​ശാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ക​ട​ലി​ൽ പോ​ക​രു​തെ​ന്ന് ഐ.​എം.​ഡി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

