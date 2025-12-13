Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    13 Dec 2025 9:18 AM IST
    13 Dec 2025 9:18 AM IST

    ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ൽ വൈ​കു​ന്നു; റെ​യി​ൽ​വേ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ നി​ല​ച്ചു

    ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ൽ വൈ​കു​ന്നു; റെ​യി​ൽ​വേ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ നി​ല​ച്ചു
    മ​ന്ത്രി അ​ശ്വി​നി വൈ​ഷ്ണ​വ്

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ റെ​യി​ൽ​വേ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നു​ള്ള ഫ​ണ്ട് കേ​ന്ദ്രം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടും ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ കാ​ല​താ​മ​സം കാ​ര​ണം നി​ര​വ​ധി പ്ര​ധാ​ന റെ​യി​ൽ​വേ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ നി​ല​ച്ചു. ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ രേ​ഖാ​മൂ​ലം ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി​യി​ൽ റെ​യി​ൽ​വേ മ​ന്ത്രി അ​ശ്വി​നി വൈ​ഷ്ണ​വ് അ​റി​യി​ച്ച​താ​ണി​ത്. വി​വി​ധ റെ​യി​ൽ​വേ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ക​ർ​ണാ​ട​ക​ക്ക് 9020 ഹെ​ക്ട​ർ ഭൂ​മി ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​തി​ൽ 63 ശ​ത​മാ​നം (5679 ഹെ​ക്ട​ർ) ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും 3341 ഹെ​ക്ട​ർ ഇ​പ്പോ​ഴും തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക സം​സ്ഥാ​ന​വു​മാ​യു​ള്ള 50:50 ചെ​ല​വ് പ​ങ്കി​ട​ൽ ക​രാ​റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ധാ​ർ​വാ​ഡ്-​ബെ​ല​ഗാ​വി വ​ഴി കി​റ്റൂ​ർ പു​തി​യ പാ​ത (73 കി.​മീ) ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഭൂ​മി കൈ​മാ​റി​യി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ പു​രോ​ഗ​തി ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ക​രാ​ർ പ്ര​കാ​രം സം​സ്ഥാ​നം ഭൂ​മി സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ന​ൽ​ക​ണം. ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ലി​ലെ കാ​ല​താ​മ​സം കാ​ര​ണം ശി​വ​മോ​ഗ്ഗ-​റാ​ന്നെ​ബെ​ന്നൂ​ർ പു​തി​യ പാ​ത​യി​ൽ (96 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ) 333 ഹെ​ക്ട​ർ ശേ​ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ബെ​ൽ​ഗാം-​ധാ​ർ​വാ​ഡ് പു​തി​യ പാ​ത​യി​ൽ (73 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ) 581 ഹെ​ക്ട​റും ശി​വ​മോ​ഗ്ഗ-​ഹ​രി​ഹാ​ർ പു​തി​യ പാ​ത​യി​ൽ (79 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ) 488 ഹെ​ക്ട​റും വൈ​റ്റ്ഫീ​ൽ​ഡ്-​കോ​ലാ​ർ പു​തി​യ പാ​ത​യി​ൽ (53 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ) 337 ഹെ​ക്ട​റും ഹാ​സ​ൻ-​ബേ​ലൂ​ർ പു​തി​യ പാ​ത​യി​ൽ (32 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ) 206 ഹെ​ക്ട​റും ശേ​ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ൽ, നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ അ​നു​മ​തി​ക​ൾ, വ​ന അ​നു​മ​തി​ക​ൾ, യൂ​ട്ടി​ലി​റ്റി ഷി​ഫ്റ്റി​ങ്, ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ, ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചി​രി​ക്കും സ​മ​യ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ. ഇ​വ​യെ​ല്ലാം ചെ​ല​വി​നെ​യും സ​മ​യ​ത്തെ​യും ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് വൈ​ഷ്ണ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു. കേ​ന്ദ്രം വേ​ഗ​ത്തി​ൽ നീ​ങ്ങാ​ൻ ത​യാ​റാ​ണെ​ങ്കി​ലും പു​രോ​ഗ​തി പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ​യെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തെ​യും ആ​ശ്ര​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    2009-14 കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യു​ടെ വാ​ർ​ഷി​ക വി​ഹി​തം 835 കോ​ടി രൂ​പ​യി​ൽ​നി​ന്ന് 2025-26ൽ 7564 ​കോ​ടി രൂ​പ​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്ന​താ​യും ഇ​ത് ഒ​മ്പ​ത് മ​ട​ങ്ങി​ല​ധി​കം വ​ർ​ധി​ച്ച​താ​യും മ​ന്ത്രി അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​പ്രി​ൽ ഒ​ന്നി​ലെ ക​ണ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ 25 പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ചു. അ​തി​ൽ 15 പു​തി​യ ലൈ​നു​ക​ളും 3264 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള​തും 42,517 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വു​ള്ള​തു​മാ​യ 10 ഇ​ര​ട്ടി​പ്പി​ക്ക​ൽ ജോ​ലി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഇ​വ പൂ​ർ​ണ​മാ​യോ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യോ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ 1394 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ഇ​തു​വ​രെ ക​മീ​ഷ​ൻ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    21,310 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചു. കോ​ട്ടൂ​ർ-​ഹ​രി​ഹ​ർ, ഹാ​സ​ൻ-​ബം​ഗ​ളൂ​രു, ബി​ദ​ർ-​ഗു​ൽ​ബ​ർ​ഗ ലൈ​നു​ക​ളും ശി​വ​മോ​ഗ്ഗ, ബം​ഗ​ളൂ​രു, മം​ഗ​ളൂ​രു, അ​ർ​സി​കെ​രെ, ഹു​ബ്ബ​ള്ളി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ നി​ര​വ​ധി ഇ​ര​ട്ടി​പ്പി​ക്ക​ൽ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും അ​ടു​ത്തി​ടെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഹോ​സ്‌​പെ​ട്ട്-​ഹു​ബ്ലി-​ലോ​ണ്ട-​വാ​സ്‌​കോ ഇ​ര​ട്ടി​പ്പി​ക്ക​ൽ, ഹോ​ട്ഗി-​ഗ​ഡാ​ഗ് ഇ​ര​ട്ടി​പ്പി​ക്ക​ൽ, ഗ​ഡാ​ഗ്-​വാ​ഡി, ബാ​ഗ​ൽ​കോ​ട്ട്-​കു​ഡാ​ച്ചി, തും​കൂ​ർ-​രാ​യ​ദു​ർ​ഗ, തും​കൂ​ർ-​ദാ​വാം​ഗ​രെ തു​ട​ങ്ങി​യ പു​തി​യ ലൈ​നു​ക​ൾ പോ​ലു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​താ​യി മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

