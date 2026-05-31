യു.യു.ഡി.എ ഓഫിസിൽ റെയ്ഡ്; 200 ഫയലുകൾ പിടിച്ചെടുത്തുtext_fields
മംഗളൂരു: പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പരാതികളെ തുടർന്ന് ഉഡുപ്പി ലോകായുക്ത പൊലീസ് ആദി ഉഡുപ്പിയിലെ ഉഡുപ്പി നഗര വികസന അതോറിറ്റി (യു.യു.ഡി.എ) ഓഫിസിന്റെ വിവിധ ശാഖകളിൽ റെയ്ഡ് നടത്തി.ബംഗളൂരുവിലെ കർണാടക ലോകായുക്ത ഓഫീസിൽ നിന്ന് സെർച്ച് വാറണ്ട് ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടിയെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
മംഗളൂരു ലോകായുക്ത പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് ദിനേശ് കുമാറിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഉഡുപ്പി ലോകായുക്ത ഡിവൈഎസ്പി ഹലമൂർത്തി റാവുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ രാജേന്ദ്ര നായിക്, മംഗളൂരു ലോകായുക്ത ഇൻസ്പെക്ടർ ഭാരതി എന്നിവരും സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. പരിശോധനയിൽ നിരവധി കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഫയലുകൾ കണ്ടെത്തി.
ക്രമരഹിതമായി നശിപ്പിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഫയലുകൾ ഉൾപ്പെടെ 200 ഓളം രേഖകൾ റെയ്ഡിൽ പിടിച്ചെടുത്തു. കണ്ടെത്തലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് ബംഗളൂരുവിലെ കർണാടക ലോകായുക്തക്ക് സമർപ്പിക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
