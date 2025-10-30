Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    അ​ന​ധി​കൃ​ത ബീ​ഫ് സം​സ്ക​ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ റെ​യ്ഡ്; ര​ണ്ടു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    അ​ന​ധി​കൃ​ത ബീ​ഫ് സം​സ്ക​ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ റെ​യ്ഡ്; ര​ണ്ടു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    മം​ഗ​ളൂ​രു: ഇ​ന്ദ​ബെ​ട്ടു ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ ബെ​ദ്ര​ബെ​ട്ടു​വി​ന് സ​മീ​പം സ്വ​കാ​ര്യ റ​ബ​ർ തോ​ട്ട​ത്തി​ലെ ഷെ​ഡി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന അ​ന​ധി​കൃ​ത ബീ​ഫ് സം​സ്ക​ര​ണ യൂ​നി​റ്റി​ൽ ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി പൊ​ലീ​സ് റെ​യ്ഡ് ന​ട​ത്തി. ര​ണ്ടു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. 91 കി​ലോ​ഗ്രാം ബീ​ഫ്, മാം​സ സം​സ്ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    ബെ​ദ്ര​ബെ​ട്ടു​വി​ലെ അ​ബ്ദു​ൽ ന​സീ​ർ (36), മി​ട്ട​ബാ​ഗി​ലു ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ സ​ക്ക​റി​യ (36) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​ർ സു​ബ്ബ​പ്പൂ​ർ മ​ഠ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ എ​സ്.​ഐ എം. ​ആ​ന​ന്ദ്, വേ​ണൂ​ർ എ​സ്.​ഐ. ഒ​മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് റെ​യ്ഡ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    TAGS:beefBangalore News
