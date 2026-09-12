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    ബം​ഗ​ളൂ​രു ജ​യി​ലു​ക​ളി​ൽ മി​ന്ന​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന; 300 ഫോ​ണു​ക​ൾ പിടിച്ചെടുത്തു

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    ബം​ഗ​ളൂ​രു ജ​യി​ലു​ക​ളി​ൽ മി​ന്ന​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന; 300 ഫോ​ണു​ക​ൾ പിടിച്ചെടുത്തു
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    മൈ​സൂ​രു: ജ​യി​ലു​ക​ളി​ൽ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​വും അ​തി​ന് കൂ​ട്ടു​നി​ൽ​ക്ക​ലും ഒ​രു​പോ​ലെ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് ജ​യി​ൽ ഡി.​ജി.​പി അ​ലോ​ക് കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.​വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മൈ​സൂ​രു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ൽ മി​ന്ന​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ ശേ​ഷം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. അ​ന​ധി​കൃ​ത മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും മ​റ്റ് ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​ര​വ​ധി പ​രാ​തി​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചു, അ​താ​ണ് ഈ ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്.

    ത​ട​വു​കാ​രി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യു​ക​യും ജ​യി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​ൽ നി​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.ജ​യി​ലി​നു​ള്ളി​ൽ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ കൈ​വ​ശം വെ​ക്കു​ന്ന​ത് കു​റ്റ​ക​ര​മാ​ണ്, അ​ത് കൈ​വ​ശം വെ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തും ഒ​രു​പോ​ലെ കു​റ്റ​ക​ര​മാ​ണ്. ഇ​രു ക​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യും ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കും.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ എ​ട്ട് മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ, ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ പ​ര​പ്പ​ന അ​ഗ്ര​ഹാ​ര ജ​യി​ലി​ൽ നി​ന്ന് മാ​ത്രം 300-ല​ധി​കം മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. ദി​വ​സ​വും 200-ഓ​ളം ആ​ളു​ക​ൾ ജ​യി​ലി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്നു, ചി​ല​ർ അ​ങ്ങേ​യ​റ്റ​ത്തെ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് തി​രി​യു​ന്നു - സിം ​കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ വി​ഴു​ങ്ങു​ക​യോ ഫോ​ണു​ക​ൾ ശ​രീ​ര​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ക. പ​ര​മാ​വ​ധി ശ്ര​മി​ച്ചി​ട്ടും, രീ​തി​പ​ര​മാ​യി, അ​വ​യെ ന​ന്നാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​ത് വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണ്.

    ഇ​പ്പോ​ൾ നൂ​റു​ശ​ത​മാ​നം ഫോ​ൺ ര​ഹി​ത ജ​യി​ലു​ക​ൾ എ​ന്ന് ത​നി​ക്ക് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും അ​ത് പൂ​ർ​ണ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ഡി.​ജി.​പി പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - Raid in Bengaluru prisons; 300 phones seized
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