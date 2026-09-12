ബംഗളൂരു ജയിലുകളിൽ മിന്നൽ പരിശോധന; 300 ഫോണുകൾ പിടിച്ചെടുത്തുtext_fields
മൈസൂരു: ജയിലുകളിൽ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉപയോഗവും അതിന് കൂട്ടുനിൽക്കലും ഒരുപോലെ കുറ്റവാളികളാണെന്ന് ജയിൽ ഡി.ജി.പി അലോക് കുമാർ പറഞ്ഞു.വെള്ളിയാഴ്ച മൈസൂരു സെൻട്രൽ ജയിലിൽ മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം. അനധികൃത മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റ് ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾക്ക് നിരവധി പരാതികൾ ലഭിച്ചു, അതാണ് ഈ പരിശോധനക്ക് കാരണമായത്.
തടവുകാരിൽ നിന്നുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുകയും ജയിൽ ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.ജയിലിനുള്ളിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ കൈവശം വെക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണ്, അത് കൈവശം വെക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതും ഒരുപോലെ കുറ്റകരമാണ്. ഇരു കക്ഷികൾക്കെതിരെയും കർശന നടപടിയെടുക്കും.
കഴിഞ്ഞ എട്ട് മാസത്തിനിടെ, ബംഗളൂരുവിലെ പരപ്പന അഗ്രഹാര ജയിലിൽ നിന്ന് മാത്രം 300-ലധികം മൊബൈൽ ഫോണുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു. ദിവസവും 200-ഓളം ആളുകൾ ജയിലിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു, ചിലർ അങ്ങേയറ്റത്തെ നടപടികളിലേക്ക് തിരിയുന്നു - സിം കാർഡുകൾ വിഴുങ്ങുകയോ ഫോണുകൾ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുക. പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടും, രീതിപരമായി, അവയെ നന്നായി കണ്ടെത്തുന്നത് വെല്ലുവിളിയാണ്.
ഇപ്പോൾ നൂറുശതമാനം ഫോൺ രഹിത ജയിലുകൾ എന്ന് തനിക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും അത് പൂർണ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് ഡി.ജി.പി പറഞ്ഞു.
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