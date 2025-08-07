Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 9:37 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 9:37 AM IST

    ധർമസ്ഥലയിൽ റഡാർ പരിശോധന നടത്തിയേക്കും

    പു​തി​യ പോ​യ​ന്റി​ൽ വീ​ണ്ടും പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി
    Dharmasthala
    ധർമസ്ഥല

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ലെ ദു​രൂ​ഹ പീ​ഡ​ന കൊ​ല​പാ​ത​ക​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം വി​ദ​ഗ്ധ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു. പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ൻ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ 13 പോ​യ​ന്റു​ക​ളി​ൽ 12 ഇ​ട​ത്തി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​വ​സാ​ന പോ​യ​ന്റി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ടി റ​ഡാ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. 11ാം പോ​യ​ന്റി​ൽ നി​ന്ന് 80 മീ​റ്റ​ർ മാ​റി പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ൻ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ പു​തി​യ ഇ​ട​ത്തി​ൽ വീ​ണ്ടും പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. ഈ ​ഇ​ട​ത്തി​ന് 14 എ​ന്നാ​ണ് നാ​മ​ക​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഈ ​പോ​യ​ന്റി​ൽ​നി​ന്ന് മ​നു​ഷ്യാ​സ്ഥി​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ എ​ട്ടാം​ദി​ന​ത്തി​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഇ​തേ ഇ​ട​ത്തി​ൽ മ​ണ്ണു​മാ​റ്റി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും മ​റ്റൊ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല. ഇ​നി 13ാം പോ​യ​ന്റി​ലാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​ത്. നേ​ത്രാ​വ​തി ന​ദി​ക്ക​ര​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന റോ​ഡ​രി​കി​ലാ​യാ​ണ് ഈ ​ഭാ​ഗ​മു​ള്ള​ത്. വൈ​ദ്യു​തി ലൈ​ൻ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന ഈ ​ഇ​ട​ത്തി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തും.

    എ​സ്.​ഐ.​ടി ത​ല​വ​ൻ പ്ര​ണ​ബ് മൊ​ഹ​ന്തി, ഡി.​ഐ.​ജി എം.​എ​ൻ. അ​നുഛേ​ദ്, എ​സ്.​പി സൈ​മ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ധി​കൃ​ത​രു​മാ​യും ജ​ല​സേ​ച​ന വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​രു​മാ​യും ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി. ലൈ​നു​ക​ളി​ലെ വൈ​ദ്യു​തി ബ​ന്ധം വി​ച്ഛേ​ദി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​കും തി​ര​ച്ചി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക. ഇ​വി​ടെ ഗ്രൗ​ണ്ട് പെ​നി​ട്രേ​റ്റി​ങ് റ​ഡാ​ർ (ജി.​പി.​ആ​ർ), ഡ്രോ​ൺ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത റ​ഡാ​ർ സം​വി​ധാ​നം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സേ​വ​നം ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​ണ് എ​സ്.​ഐ.​ടി നീ​ക്കം. ജി.​പി.​ആ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് അ​ന​ന്യ ഭ​ട്ട് തി​രോ​ധാ​ന​ക്കേ​സി​ൽ മാ​താ​വ് സു​ജാ​ത ഭ​ട്ടി​ന്റെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യ എ​ൻ. മ​ഞ്ജു​നാ​ഥ് നേ​ര​ത്തെ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    കൂ​ട്ട സം​സ്ക​ര​ണം ന​ട​ന്നെ​ന്ന് പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശം, ന​ദി​ക്ക​ര​യി​ലു​ള്ള വ​ന മേ​ഖ​ല​യാ​യ​തി​നാ​ൽ ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യും മ​ണ്ണൊ​ലി​പ്പും മൂ​ലം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മ​ണ്ണി​ന് സ്ഥാ​ന​ഭ്രം​ശം സം​ഭ​വി​ക്കാ​നി​ട​യു​ണ്ടെ​ന്നും റ​ഡാ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലൂ​ടെ ഭൂ​മി​യി​ലെ അ​സ്ഥി സാ​ന്നി​ധ്യം ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​വു​മെ​ന്നും അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യി​രു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, ആ​റാ​മ​ത്തെ​യും 14​ാമ​ത്തെ​യും പോ​യ​ന്റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​സ്ഥി അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ലോ​ക്ക​ൽ പൊ​ലീ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സ് എ​സ്.​ഐ.​ടി​ക്ക് കൈ​മാ​റി.

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം പ​രാ​തി​ക്കി​ട​യാ​യ 1995 മു​ത​ൽ 2014 വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഓ​ഫി​സി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ വി​വ​രം ശേ​ഖ​രി​ച്ചു. അ​വ​കാ​ശി​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ 198ക​ളു​ടെ അ​വ​സാ​നം മു​ത​ലു​ള്ള രേ​ഖ​ക​ൾ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ പ​ക്ക​ലു​ണ്ടെ​ന്ന് ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശ്രീ​നി​വാ​സ് റാ​വു മു​മ്പ് പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, സാ​ക്ഷി​യാ​യ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നെ ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം എ​സ്.​ഐ.​ടി ഓ​ഫി​സി​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു.

