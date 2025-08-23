Begin typing your search above and press return to search.
    Metro
    date_range 23 Aug 2025 12:32 PM IST
    date_range 23 Aug 2025 12:32 PM IST

    ഖു​ർ​ആ​ൻ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് നാ​ളെ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ‘ഖു​ര്‍ആ​ന്‍: പ​രി​വ​ര്‍ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ശു​ദ്ധ പാ​ത’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ല്‍ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠ​ന കേ​ന്ദ്രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഖു​ർ​ആ​ൻ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും.

    കോ​ള്‍സ്‌ പാ​ര്‍ക്കി​ലെ എ.​കെ.​എ​സ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​ത് മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് 3.30 വ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സോ​ളി​ഡാ​രി​റ്റി യൂ​ത്ത് മൂ​വ്മെ​ന്റ് സം​സ്ഥാ​ന സ​മി​തി അം​ഗം സി.​ടി. സു​ഹൈ​ബ്, ശാ​ന്ത​പു​രം അ​ൽ​ജാ​മി​അ അ​ൽ​ഇ​സ്‌​ലാ​മി​യ ഫാ​ക്ക​ൽ​റ്റി കെ.​എം. അ​ശ്റ​ഫ്, ഹാ​ബി​റ്റ്സ് അ​ക്കാ​ദ​മി എ​ക്സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​മീ​ൻ മ​മ്പാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും.

    വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക സെ​ഷ​ൻ, ക്വി​സ്‌ മ​ത്സ​രം, ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​രി​വ​ര്‍ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ശു​ദ്ധ പാ​ത എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ക്വി​സ്‌ മ​ത്സ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ന​ട​ക്കും. ഫോ​ൺ: 7736282346.

