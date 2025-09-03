Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    3 Sept 2025 10:45 AM IST
    Updated On
    3 Sept 2025 10:45 AM IST

    ഖു​ർ​ആ​ൻ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ്

    Quran Conference
    ഖു​ർ​ആ​ൻ സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്‍റ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു​ സംഘടിപ്പിച്ച ഖു​ർ​ആ​ൻ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ സോ​ളി​ഡാ​രി​റ്റി സം​സ്ഥാ​ന സ​മി​തി അം​ഗം സി.​ടി. സു​ഹൈ​ബ് മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഖു​ർ​ആ​ൻ സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്‍റ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ‘ഖു​ർ​ആ​ൻ: പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്‍റെ പ​രി​ശു​ദ്ധ പാ​ത’​എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കോ​ൾ​സ് പാ​ർ​ക്കി​ലെ എ.​കെ.​എ​സ്​ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്‍റ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ബീ​ർ പേ​രാ​മ്പ്ര അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി ബം​ഗ​ളൂ​രു സി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ.​പി. അ​മീ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഇ​സ്ലാ​മി​ക നി​യ​മ സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​ടി​സ്ഥാ​ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക സെ​ഷ​ൻ ലോ​ക പ​ണ്ഡി​ത സ​ഭാം​ഗം കെ.​എം. അ​ഷ്റ​ഫ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. 34-ല​ധി​കം സെ​ന്‍റ​റു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ച്ച ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ബെ​ല​ന്തൂ​ർ, വൈ​റ്റ് ഫീ​ൽ​ഡ്, ഹെ​ഗ്​​ഡെ ന​ഗ​ർ വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​മീ​ൻ മ​മ്പാ​ട്, മി​സ്അ​ബ് കേ​ട്ട​ക്ക​ൽ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    സോ​ളി​ഡാ​രി​റ്റി യൂ​ത്ത് മൂ​വ്മെ​ന്‍റ്​ സം​സ്ഥാ​ന സ​മി​തി അം​ഗം സി.​ടി. സു​ഹൈ​ബ് മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ വി​ജ​യം നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. എ​സ്.​ഐ.​ഒ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​നു​കൂ​ല എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ഒ​രു​ക്കി. വി​വി​ധ സ്റ്റാ​ളു​ക​ളും സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചു. ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി മേ​ഖ​ല നാ​സിം യു.​പി. സി​ദ്ദീ​ഖ് പ്രാ​ർ​ഥ​ന നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ജീ​ഹാ​ൻ ഹൈ​ദ​റി​ന്‍റെ ഖി​റാ​അ​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ്​ പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷ​ഫീ​ഖ് അ​ജ്മ​ലി​ന്‍റെ ന​ന്ദി പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തോ​ടെ സ​മാ​പി​ച്ചു.

