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    Metro
    Posted On
    date_range 8 Aug 2026 6:29 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2026 6:30 AM IST

    ചോദ്യക്കടലാസ് സുരക്ഷക്ക് എ.ഐ ഉപയോഗിക്കും -മുഖ്യമന്ത്രി

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    ചോദ്യക്കടലാസ് സുരക്ഷക്ക് എ.ഐ ഉപയോഗിക്കും -മുഖ്യമന്ത്രി
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    ആന്ത്രോപിക് പ്രതിനിധികളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ ചർച്ച നടത്തുന്നു

    ബംഗളൂരു: സർക്കാർ വകുപ്പുകളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും നടത്തുന്ന പരീക്ഷകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചോദ്യക്കടലാസുകളുടെ സുരക്ഷയും രഹസ്യസ്വഭാവവും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിർമിതബുദ്ധി (എഐ) ഉപയോഗിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ നിർദ്ദേശിച്ചു.

    വിധാൻ സൗധയിൽ എ.ഐ കമ്പനി ആന്ത്രോപിക് പ്രതിനിധി സംഘവുമായി നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ഈ നിർദ്ദേശം ചർച്ച ചെയ്തത്. സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളിലെ തട്ടിപ്പ് തടയാൻ ആന്ത്രോപിക്കിൽ നിന്ന് സാങ്കേതിക പിന്തുണ തേടുകയും ഭരണം, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, ഗവേഷണം, സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആവാസവ്യവസ്ഥ എന്നിവയിൽ എഐ യുടെ ഉപയോഗം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ദീർഘകാല പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച നടന്നു. വിശ്വേശ്വരയ്യ ടെക്നോളജിക്കൽ യൂനിവേഴ്സിറ്റി (വിടിയു) ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആന്ത്രോപിക് അതിന്റെ ക്ലോഡ് എഐ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് കിഴിവുകളും സബ്‌സിഡിയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യണമെന്ന് ശിവകുമാർ നിർദ്ദേശിച്ചു. എഐ വിദ്യാഭ്യാസവും ഗവേഷണവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു.

    സർക്കാറിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി 100 ദിനങ്ങൾ എന്ന നാഴികക്കല്ലുകൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് എഐയുടെ ഉപയോഗവും ചർച്ചകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിർദ്ദിഷ്ട എഐ സർവകലാശാല, വലിയ തോതിലുള്ള നൈപുണ്യ വികസന സംരംഭങ്ങൾ, ഡീപ്-ടെക് നവീകരണത്തിനുള്ള പിന്തുണ എന്നിവയിലൂടെ സമഗ്രമായ എഐ ആവാസവ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്ന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. എ.ഐ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള പ്രൊഫഷനലുകളുടെ കൂട്ടം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ‘നിപുന’ സംരംഭത്തിന് കീഴിൽ ക്ലൗഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എ.ഐ-അനുബന്ധ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ അവതരിപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു.

    ഇ-ഗവേണൻസ്, ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്, മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികൾ എന്നിവയിലെ എഐ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി വകുപ്പ് തിരിച്ചുള്ള ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സുകൾ രൂപവത്കരിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ യോഗം അവലോകനം ചെയ്തു. ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ, ആന്ത്രോപിക് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ മൈക്കൽ സെല്ലിറ്റോ, ക്രിസ് സിയോഫി, ഐറിന ഘോസ്, അംലാൻ മൊഹന്തി, സമർത്ത് മാസൺ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് എൽ.കെ. അതീഖ്, മറ്റ് മുതിർന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

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    TAGS:question paperchief ministersecurityAI ​​
    News Summary - ചോദ്യക്കടലാസ് സുരക്ഷക്ക് എ.ഐ ഉപയോഗിക്കും -മുഖ്യമന്ത്രി
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