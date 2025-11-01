Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    1 Nov 2025 11:26 AM IST
    1 Nov 2025 11:26 AM IST

    40,000 കോ​ടി നി​ക്ഷേ​പ​വും ല​ക്ഷം തൊ​ഴി​ലു​മാ​യി ക്വി​ൻ സി​റ്റി

    40,000 കോ​ടി നി​ക്ഷേ​പ​വും ല​ക്ഷം തൊ​ഴി​ലു​മാ​യി ക്വി​ൻ സി​റ്റി
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ ദ​ബാ​സ്‌​പേ​ട്ട് മു​ത​ൽ ദൊ​ഡ്ഡ​ബ​ല്ലാ​പൂ​ർ വ​രെ 5800 ഏ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി​യി​ൽ നോ​ള​ജ് വെ​ല്‍ബീ​യി​ങ് ഇ​ന​വേ​ഷ​ന്‍ (ക്വി​ന്‍) സി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട നി​ര്‍മാ​ണം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​യി വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി എം.​ബി. പാ​ട്ടീ​ല്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. പ​ദ്ധ​തി യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് 40,000 കോ​ടി​യി​ലേ​റെ രൂ​പ​യു​ടെ നി​ക്ഷേ​പ​വും ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം പേ​ര്‍ക്ക് തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​വും ല​ഭ്യ​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. ബ​യോ​ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി, നി​ര്‍മി​ത ബു​ദ്ധി തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ സൃ​ഷ്ടി​ക്കും.

    2026 ഡി​സം​ബ​റി​ല്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി 5350 ഏ​ക്ക​ര്‍ ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. 1227 ഏ​ക്ക​റി​ലാ​ണ് ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം. വി​ജ്ഞാ​നം, ആ​രോ​ഗ്യം, ഗ​വേ​ഷ​ണം എ​ന്നി​വ സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് ക്വി​ന്‍ സി​റ്റി​യി​ലു​ണ്ടാ​വു​ക. ന​ഗ​ര​ത്തെ നി​ക്ഷേ​പ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റാ​നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. ആ​സൂ​ത്രി​ത​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ ന​ഗ​ര​വി​ക​സ​ന​മാ​ണി​ത്. നി​ര​വ​ധി ഡെ​വ​ല​പ്പ​ർ​മാ​രും നി​ക്ഷേ​പ​ക​രും ഇ​തി​ന​കം​ത​ന്നെ ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു​വെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

