Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightക്യു ​സി​റ്റി; ഭാ​വി...
    Metro
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 9:05 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 9:05 AM IST

    ക്യു ​സി​റ്റി; ഭാ​വി സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യാ രം​ഗ​ത്തേ​ക്ക് ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യു​ടെ കാ​ല്‍വെ​പ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    ക്യു ​സി​റ്റി; ഭാ​വി സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യാ രം​ഗ​ത്തേ​ക്ക് ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യു​ടെ കാ​ല്‍വെ​പ്പ്
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഭാ​വി സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യാ​യ ക്വാ​ണ്ടം ക​മ്പ്യൂ​ട്ടി​ങ്ങി​ന് വേ​ണ്ടി സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന ക്വാ​ണ്ടം സി​റ്റി (ക്യു-​സി​റ്റി)​ക്കു വേ​ണ്ടി ക​ര്‍ണാ​ട​ക സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഹെ​സ​ര്‍ഘ​ട്ട​യി​ല്‍ 6.17 ഏ​ക്ക​ര്‍ ഭൂ​മി അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. ഈ ​വ​ര്‍ഷം ജൂ​ലൈ മാ​സ​ത്തി​ല്‍ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ക്വാ​ണ്ടം ഇ​ന്ത്യ ഉ​ച്ച​കോ​ടി 2025’പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി 1000 കോ​ടി​യു​ടെ നി​ക്ഷേ​പം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. 2035 ഓ​ടെ 2000 ഡോ​ള​റി​ന്റെ വ്യ​വ​സാ​യ​മാ​ണ് ക്വാ​ണ്ടം മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബം​ഗ​ളൂ​രു ന​ഗ​ര​ത്തെ ഏ​ഷ്യ​യു​ടെ ക്വാ​ണ്ടം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കാ​ന്‍ ഉ​ത​കു​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി.

    ഹെ​സ​ര്‍ഘ​ട്ട​യി​ലെ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഭൂ​മി​യി​ല്‍ നി​ന്നാ​ണ് 6.17 ഏ​ക്ക​ര്‍ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. അ​ധി​ക ഭൂ​മി ഘ​ട്ടം ഘ​ട്ട​മാ​യി ന​ല്കും. പ​ദ്ധ​തി ഇ​പ്പോ​ഴും ശൈ​ശ​വാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്. പ​ദ്ധ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളെ കു​റി​ച്ചും പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ടാ​സ്ക് ഫോ​ഴ്സി​നെ നി​യോ​ഗി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​തൊ​രു ച​രി​ത്ര നി​മി​ഷ​മാ​ണെ​ന്ന് ക​ര്‍ണാ​ട​ക ശാ​സ്ത്ര സാ​ങ്കേ​തി​ക മ​ന്ത്രി എ​ന്‍.​എ​സ്. ബൊ​സെ​രാ​ജു സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​മാ​യ എ​ക്സി​ല്‍ കു​റി​ച്ചു. ഹെ​സ​ര്‍ഘ​ട്ട​യി​ലെ ക്വാ​ണ്ടം സി​റ്റി​യി​ലേ​ക്ക് ലോ​ക​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നും നി​ക്ഷേ​പം വ​രു​മെ​ന്നും ലോ​ക ക്വാ​ണ്ടം ടെ​ക്നോ​ള​ജി മാ​പ്പി​ല്‍ ബാം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന് നി​ര്‍ണാ​യ​ക സ്ഥാ​നം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ്ര​തീ​ക്ഷ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ല​ബോ​റ​ട്ട​റി​ക​ള്‍, സ്റ്റാ​ര്‍ട്ട​പ്പു​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍, വ്യ​വ​സാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ ഇ​വി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​വും. ഇ​ത് കൂ​ടാ​തെ ഇ​ന്‍റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ സെ​ന്‍റ​ര്‍ ഫോ​ര്‍ തി​യ​റ​റ്റി​ക്ക​ല്‍ സ​യ​ൻ​സി (ഐ.​സി.​ടി.​എ​സ്-​ടി.​ഐ.​എ​ഫ്.​ആ​ര്‍) നാ​യി എ​ട്ടേ​ക്കാ​ര്‍ ഭൂ​മി​യും അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. ഇ​വ ഒ​രു​മി​ച്ച് ചേ​ര്‍ന്ന് ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യു​ടെ ശാ​സ്ത്ര മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ കു​തി​ച്ചു ചാ​ട്ട​ത്തി​ന് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക്വാ​ണ്ടം ഹാ​ര്‍ഡ് വെ​യ​ര്‍

    ക്വാ​ണ്ടം ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ര്‍ സാ​ധാ​ര​ണ ലാ​പ്ടോ​പ്പ് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ര്‍ പോ​ലെ ഒ​രൊ​റ്റ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഉ​പ​ക​ര​ണ​മ​ല്ല. ക്വാ​ണ്ടം ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​റു​ക​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് ക്വാ​ണ്ടം പ്രൊ​സ​സ്സ​റു​ക​ളാ​ണ്. സാ​ധാ​ര​ണ പ്രൊ​സ​സ്സ​റു​ക​ള്‍ ബൈ​ന​റി സി​സ്റ്റം(1 അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ 0) ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ക്വാ​ണ്ടം പ്രൊ​സ​സ്സ​റു​ക​ള്‍ ക്വി​ബി​റ്റു​ക​ള്‍ (1,0 ഇ​വ ര​ണ്ടും ചേ​ര്‍ന്ന മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ അ​വ​സ്ഥ)​അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ക.

    സാ​ധാ​ര​ണ പ്രൊ​സ​സ്സ​റു​ക​ള്‍ ത​ണു​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ ഫാ​നു​ക​ള്‍ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ ലി​ക്വി​ഡ് കൂ​ളി​ങ് സം​വി​ധാ​നം മ​തി​യെ​ങ്കി​ല്‍ ക്വാ​ണ്ടം പ്രൊ​സ​സ്സ​റു​ക​ള്‍ പ്ര​വ​ത്തി​ക്കാ​ന്‍ പൂ​ജ്യം ഡി​ഗ്രി താ​പ​നി​ല ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. ഇ​ത് പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കാ​ന്‍ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സി​ഗ്ന​ലു​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം മൈ​ക്രോ​വേ​വ് സി​ഗ്ന​ലു​ക​ളും ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്.

    നാ​നോ ടെ​ക്നോ​ള​ജി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ര്‍ പ്രൊ​സ​സ്സ​റു​ക​ള്‍ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്രോ​ഗ്രാം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും പ്ര​ത്യേ​കം സോ​ഫ്റ്റ് വെ​യ​റും ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. ഇ​വ​യെ​ല്ലാം നി​ർ​മി​ക്കാ​ന്‍ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും ഈ ​സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന ഡേ​റ്റാ സെ​ന്‍റ​റും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​ണ് ഹെ​സ​ർ​ഘ​ട്ട​യി​ല്‍ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന ക്വാ​ണ്ടം സി​റ്റി. നാ​ളെ​യു​ടെ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഒ​രു ക​വാ​ട​മാ​ണ് ഇ​തു​വ​ഴി ക​ര്‍ണാ​ട​ക സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Tech NewsBangalore NewsLatest News
    News Summary - Quantum City in karnadaka
    Similar News
    Next Story
    X