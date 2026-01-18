Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    18 Jan 2026 9:16 AM IST
    Updated On
    18 Jan 2026 9:16 AM IST

    അ​ന​ധി​കൃ​ത ഓ​ട്ടോ​: ത​ട​യാ​ൻ ക്യു.​ആ​ർ കോ​ഡ്

    സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള യാ​ത്രി​ക​ർ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷ
    അ​ന​ധി​കൃ​ത ഓ​ട്ടോ​: ത​ട​യാ​ൻ ക്യു.​ആ​ർ കോ​ഡ്
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ യാ​ത്ര​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​വും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​വു​മാ​ക്കാ​ൻ പു​തി​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി ബം​ഗ​ളൂ​രു ട്രാ​ഫി​ക് പൊ​ലീ​സ്. ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​ക​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ പു​റ​ത്ത് പ​തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ‘വെ​രി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ സ്റ്റി​ക്ക​റു​ക​ൾ’​അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ തീ​രു​മാ​നം. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ പെ​ർ​മി​റ്റി​ല്ലാ​തെ​യും രേ​ഖ​ക​ൾ പു​തു​ക്കാ​തെ​യും സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് അ​ന​ധി​കൃ​ത ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​ക​ളു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​രം ഓ​ട്ടോ​ക​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ പൊ​ലീ​സി​നെ​യും യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ​യും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക​യാ​ണ് സ്റ്റി​ക്ക​റു​ക​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഉ​ട​ൻ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​മെ​ന്നും ട്രാ​ഫി​ക് ജോ​യ​ന്റ് പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ കാ​ർ​ത്തി​ക് റെ​ഡ്ഡി അ​റി​യി​ച്ചു. ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ മു​ൻ​ഭാ​ഗ​ത്തോ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് കാ​ണാ​വു​ന്ന രീ​തി​യി​ലോ സ്റ്റി​ക്ക​ർ പ​തി​ക്കും. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ത​ങ്ങ​ൾ ക​യ​റു​ന്ന​ത് അം​ഗീ​കൃ​ത ഓ​ട്ടോ​യി​ലാ​ണോ എ​ന്ന് എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നും പൊ​ലീ​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    സ്റ്റി​ക്ക​റു​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ, ഓ​ട്ടോ​ക​ൾ​ക്കാ​യി ക്യു.​ആ​ർ കോ​ഡ് സം​വി​ധാ​ന​മു​ള്ള ഡി​സ്‌​പ്ലേ കാ​ർ​ഡു​ക​ളും പൊ​ലീ​സ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ‘അ​സ്ത്രം’​മൊ​ബൈ​ല്‍ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച കാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ ഫോ​ട്ടോ, വി​ലാ​സം, ഫോ​ൺ ന​മ്പ​ർ, ലൈ​സ​ൻ​സ്, വാ​ഹ​ന ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ല​ഭ്യ​മാ​കും.

    വാ​ട​ക​ക്ക് ഓ​ട്ടോ ഓ​ടി​ക്കു​ന്ന ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ ഓ​രോ ഓ​ട്ടോ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​കം ഡി​സ്‌​പ്ലേ കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ക​രു​തേ​ണ്ടി വ​രും. ഇ​ത് ഉ​ട​മ​യു​ടെ​യോ പെ​ർ​മി​റ്റി​ന്‍റെ​യോ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് വ്യ​ക്തി​ഗ​ത​മാ​യി​ട്ടാ​യി​രി​ക്കും ന​ൽ​കു​ക. സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ കാ​ര​ണം വൈ​കി​യെ​ങ്കി​ലും ജ​നു​വ​രി അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ ന​ട​പ്പാ​കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. പെ​ർ​മി​റ്റി​ല്ലാ​തെ​യും രേ​ഖ​ക​ൾ പു​തു​ക്കാ​തെ​യും സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ​ഓട്ടോകളുണ്ട് നഗരത്തിൽ.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ എ​ല്ലാ ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്കും വെ​രി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ സ്റ്റി​ക്ക​റു​ക​ളും ക്യു.​ആ​ർ കോ​ഡ് കാ​ർ​ഡു​ക​ളും നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ലും(​ഡി.​ജി) ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് പൊ​ലീ​സു​മാ​യ (ഐ.​ജി.​പി) എം.​എ. സ​ലീം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ പൂ​ർ​ണ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള യാ​ത്രി​ക​ർ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ര​ക്ഷ ല​ഭി​ക്കും. ഓ​ട്ടോ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ മോ​ശ​മാ​യി പെ​രു​മാ​റു​ക​യോ അ​മി​ത​നി​ര​ക്ക് ചോ​ദി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്താ​ൽ ക്യു.​ആ​ർ കോ​ഡ് വ​ഴി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വെ​ച്ച് പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കാം.

    ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​ക​ള്‍ അ​മി​ത​നി​ര​ക്ക് ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​താ​യ പ​രാ​തി വ്യാ​പ​ക​മാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ ഓ​ട്ടോ നി​ര​ക്ക് വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. മി​നി​മം തു​ക 30ൽ ​നി​ന്ന് 36 രൂ​പ​യാ​യും, പി​ന്നീ​ടു​ള്ള ഓ​രോ കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​നും 15 രൂ​പ​യി​ൽ നി​ന്ന് 18 രൂ​പ​യാ​യും ഉ​യ​ർ​ത്തി. എ​ന്നാ​ൽ, ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ 3.6 ല​ക്ഷം ഓ​ട്ടോ​ക​ളി​ൽ വെ​റും 45,000 എ​ണ്ണം മാ​ത്ര​മാ​ണ് പു​തി​യ നി​ര​ക്കി​ലേ​ക്ക് മീ​റ്റ​ർ കാ​ലി​ബ്രേ​റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. പു​തി​യ നി​ര​ക്കി​ലേ​ക്ക് മീ​റ്റ​ർ മാ​റ്റാ​ത്ത ഓ​ട്ടോ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ശ​നി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ത്തെ പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്ക് 500 രൂ​പ പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​മെ​ന്നും ലീ​ഗ​ൽ മെ​ട്രോ​ള​ജി വ​കു​പ്പി​ന്റെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ണ്ട്.

    News Summary - QR code to stop unauthorized auto
