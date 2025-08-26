Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightപ​ർ​പ്പി​ൾ...
    Metro
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 11:29 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 11:29 AM IST

    പ​ർ​പ്പി​ൾ പ്രെ​ഡേ​റ്റേ​ഴ്സ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    പ​ർ​പ്പി​ൾ പ്രെ​ഡേ​റ്റേ​ഴ്സ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    cancel
    camera_alt

    ഫ​യ​ർ​സ്റ്റോം​മേ​ഴ്സ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് 2.0 വി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ പ​ർ​പ്പി​ൾ പ്രെ​ഡേ​റ്റേ​ഴ്സ് കി​രീ​ട​വു​മാ​യി

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഹൊ​ര​മാ​വ്-​ക​ൽ​ക്ക​രെ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഫു​ട്ബാ​ൾ പ്രേ​മി​ക​ളെ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലാ​ഴ്ത്തി ന​ട​ന്ന ഫ​യ​ർ​സ്റ്റോം​മേ​ഴ്സ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് 2.0 ഫൈ​ന​ൽ ബി​ർ​ള സ്കൂ​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ സ​മാ​പി​ച്ചു. ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ഫൈ​ന​ലി​ൽ, പ​ർ​പ്പി​ൾ പ്രെ​ഡേ​റ്റേ​ഴ്സ് പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ലൂ​ടെ ബ്ലേ​സി​ങ് ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​സി​നെ തോ​ൽ​പി​ച്ച് കി​രീ​ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​വും എ​ക്സ്ട്രാ ടൈ​മും ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും മ​ത്സ​രം 1-1 എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ സ​മ​നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    ബ്ലേ​സി​ങ് ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​സി​നാ​യി ആ​ൻ​ഡ്രൂ സ്റ്റ​ലോ​ണും, പ​ർ​പ്പി​ൾ പ്രെ​ഡേ​റ്റേ​ഴ്സി​നാ​യി സാ​യി കി​ര​ണും ഗോ​ൾ നേ​ടി. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ഔ​പ​ചാ​രി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നൈ​ജീ​രി​യ​ൻ താ​രം ചി​ക്ക വാ​ലി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഹോ​ര​മാ​വു അ​ഗ​ര മ​ല​യാ​ളി കൂ​ട്ടാ​യ്മ സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്ത ട്രോ​ഫി വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. റ​ണ്ണ​ർ-​അ​പ്പ് ട്രോ​ഫി റെ​ജേ​ഷ് ആ​ൻ​ഡ് ഫാ​മി​ലി കൈ​മാ​റി.

    മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​ൻ: വി​ൻ​സെ​ന്റ് ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്, ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ഗ്ലൗ: ​നി​ജി​ൽ ശ്രീ​ധ​ര​ൻ, ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ബൂ​ട്ട്: ആ​ൻ​ഡ്രൂ സ്റ്റ​ലോ​ൺ, മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​രോ​ധ താ​രം: സ​ഹ​ൽ എ​ന്നി​വ​രെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ഈ​ഗി​ൾ​സ്, ലെ​പ്പ​ർ​ഡ് സ്ക്വാ​ഡ്, വൈ​റ്റ് പാ​ന്തേ​ഴ്സ് തു​ട​ങ്ങി​യ ടീ​മു​ക​ളും ലീ​ഗി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ജി​തി​ൻ കെ.​വി, നി​ജി​ൽ ശ്രീ​ധ​ര​ൻ, റി​ജേ​ഷ് എ, ​കി​ര​ൺ​ദാ​സ്, വി​ശാ​ഖ്, പ്ര​ദീ​ഷ് കെ.​എ​ൻ, ര​ഞ്ജി​ത്ത് മാ​ണി​ക്കോ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sportspremier leagueBengaluru NewsFootball News
    News Summary - Purple Predators winners
    Similar News
    Next Story
    X