Madhyamam
    Posted On
    18 Jan 2026 10:12 AM IST
    Updated On
    18 Jan 2026 10:12 AM IST

    പി.​യു പ​രീ​ക്ഷ​ വീ​ഴ്ച; മുന്നറിയിപ്പുമായി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്

    പി.​യു പ​രീ​ക്ഷ​ വീ​ഴ്ച; മുന്നറിയിപ്പുമായി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ പി.​യു വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളു​ടെ പ്രി​പ്പ​റേ​റ്റ​റി പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ല്‍ ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ല്‍ കോ​ള​ജു​ക​ളു​ടെ അ​ഫി​ലി​യേ​ഷ​ൻ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്രീ-​യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ന്റെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്.

    എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി പ്രി​പ്പ​റേ​റ്റ​റി പ​രീ​ക്ഷാ ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​ർ ചോ​ർ​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വാ​ദം സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ച​രി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ പി.​യു വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ട പ്രി​പ്പ​റേ​റ്റ​റി പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ല്‍ വീ​ഴ്ച സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    ജ​നു​വ​രി 19 മു​ത​ൽ ഫെ​ബ്രു​വ​രി ര​ണ്ടു​വ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യാ​ണ് മു​ന്‍ക​രു​ത​ല്‍ ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​ർ ചോ​ർ​ച്ച കേ​സി​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക സ്കൂ​ൾ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന്‍ ആ​ന്‍ഡ് അ​സ​സ്മെ​ന്‍റ് ബോ​ർ​ഡ് ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ധ്യാ​പ​ക​രും വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളു​മ​ട​ക്കം എ​ട്ട് പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യതിരുന്നു. കൂടാതെ, പ​രീ​ക്ഷ സ​മ​യ​ത്ത് കാ​മ്പ​സി​ൽ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗം നി​രോ​ധി​ച്ച് സ​ര്‍ക്കു​ല​ര്‍ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു.

    TAGS:education departmentPU examsBengaluru
    News Summary - PU exam failure; Education department issues warning
