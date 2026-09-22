പ്രകോപന പ്രസംഗം: മുൻ എം.പിക്കെതിരെ കേസെടുത്തു

പ്രകോപന പ്രസംഗം: മുൻ എം.പിക്കെതിരെ കേസെടുത്തുtext_fields
മൈസൂരു: വെള്ളിയാഴ്ച ടി. നരസിപൂരിൽ നടന്ന 'ശോഭ യാത്ര' ഗണേശ വിഗ്രഹ നിമജ്ജന ഘോഷയാത്രക്കിടെ ലിങ്ക് റോഡിലെ ഒരു പള്ളിക്ക് സമീപം പ്രകോപനപരമായ പ്രസംഗം നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് എം.പി പ്രതാപ് സിംഹക്കെതിരെ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഘോഷയാത്രയുടെ വഴി സംബന്ധിച്ച വിവാദത്തെയും ഉത്സവ സംഘാടകരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ടി. നരസിപുർ പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ധനഞ്ജയ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളെയും തുടർന്ന് ഹിന്ദു സംഘടനകളാണ് ‘ശോഭ യാത്ര’ സംഘടിപ്പിച്ചത്.
സിംഹ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ പേരിൽ നഞ്ചൻഗുഡ് സബ് ഡിവിഷനു കീഴിലുള്ള ടി. നരസിപൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ 2023 ലെ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ പ്രസക്തമായ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടി. നരസിപൂർ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ എൻ.എം. മല്ലേശയ്യ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്.
പൊതുപ്രവർത്തകന്റെ ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തൽ, കലാപമുണ്ടാക്കൽ, പൊതുസമാധാനത്തിന് ഭംഗം വരുത്തുന്ന രീതിയിൽ പൊതുസ്ഥലത്ത് വഴക്കിടൽ, വ്യത്യസ്ത മത, വംശീയ, ഭാഷാ, പ്രാദേശിക ഗ്രൂപ്പുകൾ, ജാതികൾ അല്ലെങ്കിൽ സമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ ശത്രുത, വിദ്വേഷം അല്ലെങ്കിൽ വിദ്വേഷം വളർത്തൽ, തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ, കിംവദന്തികൾ പ്രചരിപ്പിക്കൽ, പൊതു കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന പ്രസ്താവനകൾ നടത്തൽ, നിയമവിരുദ്ധമായി സംഘം ചേരൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളാണ് ചുമത്തിയത്.
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