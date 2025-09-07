Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 7:21 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 7:21 AM IST

    ടി.​സി.​എ​സി​ലെ പി​രി​ച്ചു​വി​ട​ലി​ന് എതിരെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം

    Protest made in front of TCS campus
    ടി.​സി.​എ​സ് കാ​മ്പ​സി​ന് മു​ന്നി​ൽ നടന്ന പ്ര​ക​ട​നം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഐ.​ടി, ഐ.​ടി.​ഇ.​എ​സ് ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റി​ക് എം​പ്ലോ​യീ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ (ഐ.​ഐ.​ഡി.​ഇ.​എ) ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ വൈ​റ്റ് ഫീ​ൽ​ഡി​ലെ ടി.​സി.​എ​സ് കാ​മ്പ​സി​ന് മു​ന്നി​ൽ പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി. ടി.​സി.​എ​സി​ൽ​നി​ന്ന് 12,261 തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട​തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചാ​ണ് പ്ര​ക​ട​നം. 500ഓ​ളം റി​ക്രൂ​ട്ട്മെ​ന്റ് ന​ട​ത്തു​ക​യും ഓ​ഫ​ർ ലെ​റ്റ​റും ജോ​യി​ൻ ചെ​യ്യേ​ണ്ട തീ​യ​തി​യും ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും ഇ​തു​വ​രെ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ക​മ്പ​നി വ്യ​ക്ത​ത ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    മി​ക്ക​വ​രും നി​ല​വി​ലു​ള്ള ജോ​ലി ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചാ​ണ് ടി.​സി.​എ​സി​ൽ ജോ​ലി​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​ത്. യ​ന്ത്ര​വ​ത്ക​ര​ണ​വും ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സും ജോ​ലി​യും വ്യ​ക്തി​ജീ​വി​ത​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​താ​വ​ണ​മെ​ന്നും വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ വ​രു​മാ​ന മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ശി​പ്പി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ ജോ​ലി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പി​രി​ച്ചു​വി​ടു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം അ​വ​രു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ണം. സാ​ങ്കേ​തി​ക മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി ജോ​ലി​യി​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം ജോ​ലി ചെ​യ്യേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യും കു​റ​ക്ക​ണം. പി​രി​ച്ചു​വി​ട​ൽ നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കു​ക, തെ​റ്റാ​യ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച് രാ​ജി​വെ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്കു​ക എ​ന്നീ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും സ​മ​ര​ക്കാ​ർ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു.

    News Summary - Protest against the layoffs at TCS
