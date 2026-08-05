തൻവീർ സേട്ടിനെ മന്ത്രിയാക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം; കൂട്ടരാജിക്കൊരുങ്ങി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾtext_fields
ബംഗളൂരു: മൈസൂരു നരസിംഹരാജ (എൻ.ആർ) നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ആയിരത്തിലധികം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും ചൊവ്വാഴ്ച ബംഗളൂരുവിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന വികസനത്തിൽ എൻ.ആർ എം.എൽ.എ തൻവീർ സേട്ടിന് മന്ത്രിസഭാ സ്ഥാനം നിഷേധിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് ബി.കെ. ഹരിപ്രസാദിന് കൂട്ട രാജി സമർപ്പിക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു.
പാർട്ടി ഭാരവാഹികൾ, മുൻ മേയർമാർ, മുൻ കോർപറേറ്റർമാർ, ബോർഡുകളുടെയും കോർപറേഷനുകളുടെയും മുൻ ചെയർപേഴ്സൺമാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ ബംഗളൂരു എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയിലെ റിങ് റോഡ് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് 200-ലധികം കാറുകളിൽ സഞ്ചരിച്ച് ബംഗളൂരുവിലെ ക്വീൻസ് റോഡിലുള്ള ഭാരത് ജോഡോ ഭവനിൽ എത്തി. കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് ഹരിപ്രസാദും മറ്റ് നേതാക്കളും എൻ.ആർ കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങളെ ക്ഷമയോടെ കേട്ടുവെന്ന് മൈസൂരു ജില്ലാ (നഗര) കോൺഗ്രസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ.സി. ഷൗക്കത്ത് പാഷ പറഞ്ഞു.എൻ.ആർ എം.എൽ.എ തൻവീർ സേട്ട്.
മൈസൂരു സിറ്റി കോർപ്പറേഷനിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കൂടിയായ പാഷ, എല്ലാ മുൻ കോർപറേറ്റർമാർ, ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റുമാർ, ആശ്രയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, കോൺഗ്രസ് ലേബർ സെൽ അംഗങ്ങൾ, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ, എസ്.ഐ.ആർ പ്രക്രിയയിലെ ബി.എൽ.എമാർ, എല്ലാ സമുദായങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രമുഖ നേതാക്കൾ എന്നിവർ പ്രതിനിധി സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. കർണാടക എക്സിബിഷൻ അതോറിറ്റി ചെയർമാനും മുൻ മേയറുമായ അയൂബ് ഖാൻ, ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റുമാരായ ജി. മഞ്ജുനാഥ്, ഇഖ്ബാൽ, അഫ്താബ്, ബഷീർ, പാണ്ഡു, ധ്രുവരാജ്, സത്യ, ശ്രീധർ, ഹരിഹർ, റായ്ച്ചൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഏതാനും നേതാക്കൾ എന്നിവരും ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിച്ചു.
കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെയും പ്രവർത്തകരുടെയും വേദനയും രോഷവും മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഹരിപ്രസാദിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചുവെന്ന് ഷൗക്കത്ത് പാഷ പറഞ്ഞു. വിശ്വസ്തത, കഴിവ്, ആത്മാർത്ഥത എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും തൻവീർ സേട്ടിന് മന്ത്രിസഭാ സ്ഥാനം നിഷേധിച്ചത് എൻ.ആർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല, ജനങ്ങളുടെയും വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തി. പാർട്ടി അംഗങ്ങളുടെയും നേതാക്കളുടെയും ആത്മവിശ്വാസം നിലനിർത്താൻ നേതാക്കൾ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് പാഷ പറഞ്ഞു.
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