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    Metro
    Posted On
    date_range 5 Aug 2026 7:41 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Aug 2026 7:41 AM IST

    ത​ൻ​വീ​ർ സേ​ട്ടി​നെ മ​ന്ത്രി​യാ​ക്കാ​ത്ത​തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധം; കൂ​ട്ട​രാ​ജി​ക്കൊ​രു​ങ്ങി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ

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    Tanveer Sett
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    ത​ൻ​വീ​ർ സേ​ട്ട്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മൈ​സൂ​രു ന​ര​സിം​ഹ​രാ​ജ (എ​ൻ.​ആ​ർ) നി​യ​മ​സ​ഭാ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ ആ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര തി​രി​ച്ചു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ എ​ൻ.​ആ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ ത​ൻ​വീ​ർ സേ​ട്ടി​ന് മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ സ്ഥാ​നം നി​ഷേ​ധി​ച്ച​തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് കെ​പി​സി​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി.​കെ. ഹ​രി​പ്ര​സാ​ദി​ന് കൂ​ട്ട രാ​ജി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​വ​ർ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    പാ​ർ​ട്ടി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, മു​ൻ മേ​യ​ർ​മാ​ർ, മു​ൻ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ, ബോ​ർ​ഡു​ക​ളു​ടെ​യും കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ​യും മു​ൻ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്‌​സ​ൺ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ബം​ഗ​ളൂ​രു എ​ക്‌​സ്‌​പ്ര​സ് ഹൈ​വേ​യി​ലെ റി​ങ് റോ​ഡ് ജം​ഗ്ഷ​നി​ൽ നി​ന്ന് 200-ല​ധി​കം കാ​റു​ക​ളി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ ക്വീ​ൻ​സ് റോ​ഡി​ലു​ള്ള ഭാ​ര​ത് ജോ​ഡോ ഭ​വ​നി​ൽ എ​ത്തി. കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​രി​പ്ര​സാ​ദും മ​റ്റ് നേ​താ​ക്ക​ളും എ​ൻ.​ആ​ർ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ക്ഷ​മ​യോ​ടെ കേ​ട്ടു​വെ​ന്ന് മൈ​സൂ​രു ജി​ല്ലാ (ന​ഗ​ര) കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​സി. ഷൗ​ക്ക​ത്ത് പാ​ഷ പ​റ​ഞ്ഞു.​എ​ൻ.​ആ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ ത​ൻ​വീ​ർ സേ​ട്ട്.

    മൈ​സൂ​രു സി​റ്റി കോ​ർ​പ്പ​റേ​ഷ​നി​ലെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് കൂ​ടി​യാ​യ പാ​ഷ, എ​ല്ലാ മു​ൻ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ, ബ്ലോ​ക്ക് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ, ആ​ശ്ര​യ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ലേ​ബ​ർ സെ​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, എ​സ്‌.​ഐ.​ആ​ർ പ്ര​ക്രി​യ​യി​ലെ ബി.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ, എ​ല്ലാ സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​മു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ നേ​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ക​ർ​ണാ​ട​ക എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നും മു​ൻ മേ​യ​റു​മാ​യ അ​യൂ​ബ് ഖാ​ൻ, ബ്ലോ​ക്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ ജി. ​മ​ഞ്ജു​നാ​ഥ്, ഇ​ഖ്ബാ​ൽ, അ​ഫ്താ​ബ്, ബ​ഷീ​ർ, പാ​ണ്ഡു, ധ്രു​വ​രാ​ജ്, സ​ത്യ, ശ്രീ​ധ​ർ, ഹ​രി​ഹ​ർ, റാ​യ്ച്ചൂ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഏ​താ​നും നേ​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രും ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ​യും വേ​ദ​ന​യും രോ​ഷ​വും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഹ​രി​പ്ര​സാ​ദി​നോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ത്ഥി​ച്ചു​വെ​ന്ന് ഷൗ​ക്ക​ത്ത് പാ​ഷ പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ശ്വ​സ്ത​ത, ക​ഴി​വ്, ആ​ത്മാ​ർ​ത്ഥ​ത എ​ന്നി​വ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ട്ടും ത​ൻ​വീ​ർ സേ​ട്ടി​ന് മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ സ്ഥാ​നം നി​ഷേ​ധി​ച്ച​ത് എ​ൻ.​ആ​ർ നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​കാ​ര​ങ്ങ​ളെ വ്ര​ണ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പാ​ർ​ട്ടി അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ നേ​താ​ക്ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പാ​ഷ പ​റ​ഞ്ഞു.

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    TAGS:chief ministerDK SivakumarGovernment of KarnatakaCongress
    News Summary - ത​ൻ​വീ​ർ സേ​ട്ടി​നെ മ​ന്ത്രി​യാ​ക്കാ​ത്ത​തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധം; കൂ​ട്ട​രാ​ജി​ക്കൊ​രു​ങ്ങി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ
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