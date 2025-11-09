Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    9 Nov 2025 11:24 AM IST
    9 Nov 2025 11:24 AM IST

    സ്റ്റാ​മ്പ് ഡ്യൂ​ട്ടി മ​റ​വി​ൽ കോ​ടി​ക​ൾ ത​ട്ടി​യ കേ​സി​ൽ 2.85 കോ​ടി സ്വ​ത്ത് ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി

    സ്റ്റാ​മ്പ് ഡ്യൂ​ട്ടി മ​റ​വി​ൽ കോ​ടി​ക​ൾ ത​ട്ടി​യ കേ​സി​ൽ 2.85 കോ​ടി സ്വ​ത്ത് ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി
    മം​ഗ​ളൂ​രു: സ്റ്റാ​മ്പ് ഡ്യൂ​ട്ടി മ​റ​വി​ൽ വി​വി​ധ ബി​സി​ന​സു​കാ​രി​ൽ​നി​ന്ന് കോ​ടി​ക​ൾ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്തു എ​ന്ന കേ​സി​ൽ മു​ഖ്യ പ്ര​തി റോ​ഷ​ൻ സ​ൽ​ദാ​ന​യു​ടെ 2.85 കോ​ടി വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ എ​ൻ​ഫോ​ഴ്സ്മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി. 2002ലെ ​ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ നി​രോ​ധ​ന നി​യ​മ​ത്തി​ലെ (പി.​എം.​എ​ൽ.​എ) വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ഇ.​ഡി​യു​ടെ മം​ഗ​ളൂ​രു സ​ബ് സോ​ണ​ൽ ഓ​ഫി​സ് വീ​ടും ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി​യ​ത്.

    കു​റ​ഞ്ഞ പ​ലി​ശ നി​ര​ക്കി​ൽ വാ​യ്പ​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​മെ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ് സ്റ്റാ​മ്പ് ഡ്യൂ​ട്ടി​യു​ടെ മ​റ​വി​ൽ വി​വി​ധ ബി​സി​ന​സു​കാ​രി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ണം പി​രി​ച്ച​തി​നും വാ​യ്പ ന​ൽ​കാ​തെ വ​ഞ്ചി​ച്ച​തി​നും റോ​ഷ​ൻ സ​ൽ​ദാ​ന, ഡാ​ഫ്‌​നി നീ​തു ഡി​സൂ​സ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ പൊ​ലീ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം എ​ഫ്‌.​ഐ.​ആ​റു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ.​ഡി അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    News Summary - Property worth Rs 2.85 crores seized in stamp duty fraud case
