Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightപ്രോ​ഗ്ര​സി​വ്...
    Metro
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 10:25 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 10:25 AM IST

    പ്രോ​ഗ്ര​സി​വ് ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് ക​ൾ​ച​റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    onam celebration
    cancel
    camera_alt

    പ്രോ​ഗ്ര​സി​വ് ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് ക​ൾ​ച​റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: പ്രോ​ഗ്ര​സി​വ് ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് ക​ൾ​ച​റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ന​ട​ന്നു. എ​സ്.​ആ​ർ. വി​ശ്വ​നാ​ഥ് എം.​എ​ൽ.​എ, ഷി​ബു മു​ഹ​മ്മ​ദ് (പി.​സി.​പി.​ഒ. റെ​യി​ൽ വീ​ൽ ഫാ​ക്ട​റി), പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി. ​ജ​യ​കു​മാ​ർ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​ജു വ​ർ​ഗീ​സ്, സ്ത്രീ ​സാ​ഹി​തി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ര​ജ​നി ജ​യ​പ്ര​കാ​ശ്, ലാ​ലി ജോ​ജു, സീ​താ​രാ​മ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഭ​ദ്ര​ദീ​പം കൊ​ളു​ത്തി. സ്ത്രീ ​സാ​ഹി​തി, ന​ക്ഷ​ത്ര​ക്കൂ​ട്ടം എ​ന്നീ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും വി​ശ്വ​നാ​ഥ് എം.​എ​ൽ.​എ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഷാ​ജി ആ​ൻ​ഡ് ടീം ​വൈ​റ്റ്ഫീ​ൽ​ഡ്, ഗി​രീ​ഷ് ആ​ൻ​ഡ് ടീം ​യ​ല​ഹ​ങ്ക, അ​ജേ​ഷ് ആ​ൻ​ഡ് ടീം ​യ​ല​ഹ​ങ്ക എ​ന്നീ ടീ​മു​ക​ൾ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി. ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം ടീം ​അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വ​ർ​ണോ​ത്സ​വം മെ​ഗാ ഷോ, ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഡ്രോ​യി​ങ് മ​ത്സ​രം എ​ന്നി​വ അ​ര​ങ്ങേ​റി. 70 വ​യ​സ്സി​നു​മേ​ൽ പ്രാ​യ​മു​ള്ള 18 അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. മി​ഷ​ൻ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​ഡ്വ. ബു​ഷ​റ വ​ള​പ്പി​ൽ, ഐ​മ സീ​നി​യ​ർ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​നു ദി​വാ​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:festivalonam celebrationBengaluru NewsArt and Culture
    News Summary - Progressive Arts and Cultural Association Onam celebration
    Similar News
    Next Story
    X