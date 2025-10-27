Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightമ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്റെ...
    Metro
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 10:25 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 10:25 AM IST

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്റെ ‘ഡ​യ​റ​ക്ട​റോ​ടൊ​പ്പം’ പ​രി​പാ​ടി

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്റെ ‘ഡ​യ​റ​ക്ട​റോ​ടൊ​പ്പം’ പ​രി​പാ​ടി
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റോ​ടൊ​പ്പം പ​രി​പാ​ടി എം.​ജി റോ​ഡി​ലെ സ​മാ​ഗ​ത സ്​​പേ​സി​ൽ ന​ട​ന്നു. ക​ർ​ണാ​ട​ക ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ. ​ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ക​വി​യും മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ മു​രു​ക​ൻ കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. മ​തേ​ത​ര ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​ക​ലു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് മു​രു​ക​ൻ കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​നി​ലൂ​ടെ സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​ത്ത​റ​യും ന​ന്മ​യും കു​ട്ടി​ക​ളെ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. അ​തി​നാ​യി ഭാ​ഷ​യെ മാ​ധ്യ​മ​മാ​യി മാ​റ്റു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഭാ​ഷ കു​ട്ടി​ക​ളെ യ​ഥാ​ർ​ഥ സ്വ​ത്വം തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഭ​ഗ​ത് റാം ​ര​ഞ്ജി​ത്ത്, ദ​ക്ഷ് എ​ൻ. സ്വ​രൂ​പ്, കെ. ​ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ, ഗീ​ത നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, ഡോ. ​ഹ​രി​ത എ​ന്നി​വ​ർ ക​വി​ത ആ​ല​പി​ച്ചു.

    കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പ​ത്താം ത​രം തു​ല്യ​ത പ​രീ​ക്ഷ​യാ​യ നീ​ല​ക്കു​റി​ഞ്ഞി വി​ജ​യി​ച്ച മീ​ര കൃ​ഷ്ണ, പി.​എം. മ​ഹാ​ല​ക്ഷ്മി, എ​സ്. ചൈ​ത​ന്യ, ഷം​നാ​സ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, സേ​തു ല​ക്ഷ്മി ദാ​സ്, നി​യ നി​ഷാ​ന്ത്, ഹി​ബ ഫാ​ത്തി​മ, ആ​വ​ണി ര​മേ​ഷ്, ആ​രി​ഫ ഫി​റോ​സ്, എ.​ആ​ർ. ആ​ർ​ദ്ര, കെ. ​അ​നു​ശ്രീ, അ​മീ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജു​മ, ശ​ര​ത് കൃ​ഷ്ണ എ​ന്നീ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ മേ​ഖ​ല കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ അ​നൂ​പ് (ഈ​സ്റ്റ്), നൂ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് (സെ​ൻ​ട്ര​ൽ), ഡോ. ​ജി​ജോ (വെ​സ്റ്റ്), സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു, പ്ര​ദീ​പ് കു​മാ​ർ (മൈ​സൂ​ർ), ശ്രീ​ജേ​ഷ്, ബി​ന്ദു ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ഡോ. ​ഹ​രി​ത (നോ​ർ​ത്ത്), വി​നേ​ഷ് (സൗ​ത്ത്) എ​ന്നി​വ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണം, കു​ട്ടി​ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​മാ​യു​മു​ള്ള സം​വാ​ദം എ​ന്നി​വ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ചാ​പ്റ്റ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹി​ത വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ, ക​ൺ​വീ​ന​ർ ടോ​മി ജെ. ​ആ​ലു​ങ്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. മൈ​സൂ​ർ മേ​ഖ​ല കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ പ്ര​ദീ​പ് കു​മാ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഡോ. ​ജി​ജോ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsmetro newsLatest NewsBanglore News
    News Summary - programme with malayali missions director
    Similar News
    Next Story
    X