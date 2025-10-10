Begin typing your search above and press return to search.
    Metro
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 7:55 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 7:55 AM IST

    പ്രൊ​ഫ്കോ​ൺ ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സ​മ്മേ​ള​നം ഇ​ന്ന് തു​ട​ങ്ങും

    representative image
    മം​ഗ​ളൂ​രു: വി​സ്ഡം ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് സ്റ്റു​ഡ​ൻ​സ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ത്രി​ദി​ന ഗ്ലോ​ബ​ൽ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സ​മ്മേ​ള​നം ‘പ്രൊ​ഫ്കോ​ൺ’ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കും. മ​ല​യാ​ളം, ക​ന്ന​ട, ബ്യാ​രി, ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് എ​ന്നീ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ നാ​ല് വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യി 30 സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് വെ​ള്ളി, ശ​നി, ഞാ​യ​ർ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ക്കു​ക.

    മ​റോ​ളി സൂ​ര്യ വു​ഡ്സി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​വും. ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട ജി​ല്ല ചു​മ​ത​ല വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി ദി​നേ​ശ് ഗു​ണ്ടു​റാ​വു, പു​ത്തൂ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ അ​ശോ​ക് കു​മാ​ർ റൈ, ​കാ​സ​ർ​കോ​ട് എം.​എ​ൽ.​എ എ​ൻ.​എ. നെ​ല്ലി​ക്കു​ന്ന്, മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​രം എം.​എ​ൽ.​എ കെ.​എം. അ​ഷ്റ​ഫ്, ഷെ​യ്ഖ് അ​ബ്ദു​സ​ലാം മ​ദ​നി, ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫ​ർ​ഹ​ദ്, സെ​യ്ദ് പ​ട്ടേ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ർ​ഷ​ദ് അ​ൽ​ഹി​ഖ്മി താ​നൂ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശ​മീ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    mangaloreprofconStudent Conference
