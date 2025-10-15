Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightപ്രി​യ​ങ്ക്...
    Metro
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 11:13 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 11:13 AM IST

    പ്രി​യ​ങ്ക് ഖാ​ർ​ഗെ​ക്ക് ഫോ​ണി​ൽ ഭീ​ഷ​ണി

    text_fields
    bookmark_border
    Priyank Kharge
    cancel
    camera_alt

    പ്രി​യ​ങ്ക് ഖാ​ർ​ഗെ

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​രോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ മ​ന്ത്രി പ്രി​യ​ങ്ക് ഖാ​ർ​ഗെ​ക്ക് ഫോ​ണി​ൽ ഭീ​ഷ​ണി. പ്രി​യ​ങ്ക് ഖാ​ർ​ഗെ എ​ക്സി​ൽ അ​റി​യി​ച്ച​താ​ണി​ക്കാ​ര്യം. ത​ന്റെ ഫോ​ണി​ന് ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​മാ​യി വി​ശ്ര​മ​മി​ല്ല. ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​നെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​താ​ണ് ത​നി​ക്കും കു​ടും​ബ​ത്തി​നും നേ​രെ​യു​ള്ള അ​ധി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​നും ഭീ​ഷ​ണി​ക​ൾ​ക്കും കാ​ര​ണം.

    ത​നി​ക്ക് ഭ​യ​മോ അ​ത്ഭു​ത​മോ ഇ​ല്ല. മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി​യെ​യും അം​ബേ​ദ്ക​റി​നെ​യും വെ​റു​തെ വി​ടാ​ത്ത​വ​ർ ത​ന്നെ വെ​റു​തെ​വി​ടു​മെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്നി​ല്ല. ഭീ​ഷ​ണി​കൊ​ണ്ട് നി​ശ​ബ്ദ​നാ​ക്കാ​മെ​ന്ന് ക​രു​ത​ണ്ട. തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടേ​യു​ള്ളൂ എ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​നെ​തി​രാ​യ പ്രി​യ​ങ്ക് ഖാ​ർ​ഗെ​യു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച് ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി ദി​നേ​ഷ് ഗു​ണ്ടു​റാ​വു​വും രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​നെ നി​രോ​ധി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ത​ന്നെ​​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​വും പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bengaluru NewsThreat callPriyank kharge
    News Summary - Priyank Kharge says he received threat calls
    Similar News
    Next Story
    X