Madhyamam
    Metro
    Posted On
    15 Nov 2025 10:02 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 10:02 AM IST

    ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് രാ​ജ്യ​ത്തെ നി​യ​മം അ​നു​സ​രി​ക്കു​ന്നു; ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യം -പ്രി​യ​ങ്ക് ഖാ​ർ​ഗെ

    ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് രാ​ജ്യ​ത്തെ നി​യ​മം അ​നു​സ​രി​ക്കു​ന്നു; ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യം -പ്രി​യ​ങ്ക് ഖാ​ർ​ഗെ
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് രാ​ജ്യ​ത്തെ നി​യ​മ​ം അ​നു​സ​രി​ച്ച് മാ​ർ​ച്ച് ന​ട​ത്താ​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്നെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ്രി​യ​ങ്ക് ഖാ​ർ​ഗെ. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തെ​യും ദേ​ശീ​യ​പ​താ​ക​യെ​യും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യെ​യും എ​തി​ർ​ത്ത സം​ഘ​ട​ന​യാ​ണി​ത്.

    ഒ​രു വ്യ​ക്തി​യോ പ്ര​സ്ഥാ​ന​മോ സം​ഘ​ട​ന​യോ നി​യ​മ​ത്തി​നും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​ക്കും മു​ക​ളി​ല​ല്ലെ​ന്നും പ്രി​യ​ങ്ക് എ​ക്സി​ൽ കു​റി​ച്ചു. ചി​റ്റാ​പൂ​രി​ൽ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യി 16ന് ​പ​ഥ​സ​ഞ്ച​ല​നം ന​ട​ത്താ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ വാ​ർ​ത്ത​യോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി.

    Girl in a jacket

    TAGS:rss marchPriyank khargeBangalore News
