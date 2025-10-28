Begin typing your search above and press return to search.
    28 Oct 2025 11:30 AM IST
    28 Oct 2025 11:30 AM IST

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി തൊ​ഴി​ൽ ദാ​യ​ക പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ മ​റ​വി​ൽ ത​ട്ടി​പ്പ്; യു​വ​തി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി തൊ​ഴി​ൽ ദാ​യ​ക പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ മ​റ​വി​ൽ ത​ട്ടി​പ്പ്; യു​വ​തി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    മം​ഗ​ളൂ​രു: പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി തൊ​ഴി​ൽ ദാ​യ​ക പ​ദ്ധ​തി (പി.​എം.​ഇ.​ജി.​പി) പ്ര​കാ​രം സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ബ്‌​സി​ഡി വാ​യ്പ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​മെ​ന്ന് വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് ര​ണ്ടു പേ​രി​ൽ​നി​ന്ന് 1.45 കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം രൂ​പ ത​ട്ടി​യ യു​വ​തി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. ബ്ര​ഹ്മാ​വ​ർ യ​ദ്ദാ​ഡി ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ ബ​ർ​കൂ​ർ പോ​സ്റ്റ് ഹെ​റാ​ഡി​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന സ​രി​ത ലൂ​യി​സി​ന്റെ (39) പ​രാ​തി​യി​ൽ സി. ​കൗ​സ​ല്യ​യാ​ണ് (40) അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. വാ​യ്പ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി വി​വി​ധ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് കൗ​സ​ല്യ പ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. കൗ​സ​ല്യ​യു​ടെ​യും മ​റ്റ് 13 പേ​രു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്കും പ​ണം ഗ​ഡു​ക്ക​ളാ​യി കൈ​മാ​റി. ആ​കെ 80,72,000 രൂ​പ​യാ​ണ് കൈ​മാ​റി​യ​ത്.

