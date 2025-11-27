Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightപ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി...
    Metro
    Posted On
    date_range 27 Nov 2025 8:03 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Nov 2025 8:03 AM IST

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി നാ​ളെ ഉ​ഡു​പ്പി​യി​ൽ റോ​ഡ് ഷോ ​ന​ട​ത്തും

    text_fields
    bookmark_border
    Narendra Modi
    cancel
    camera_alt

    ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി

    Listen to this Article

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ഉ​ഡു​പ്പി കൃ​ഷ്ണ മ​ഠ​ത്തി ‘ല​ക്ഷ ക​ണ്ഠ ഗീ​ത പാ​രാ​യ​ണ’​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ഡു​പ്പി​യി​ൽ റോ​ഡ് ഷോ ​ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി ഉ​ഡു​പ്പി ജി​ല്ലാ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കു​റ്റ്യാ​രു ന​വീ​ൻ ഷെ​ട്ടി വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. റോ​ഡ്‌​ഷോ രാ​വി​ലെ 11.40ഓ​ടെ ബ​ന്ന​ഞ്ചെ​യി​ലെ നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു സ​ർ​ക്കി​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​രം​ഭി​ച്ച് ക​ൽ​സ​ങ്ക ജം​ഗ്നി​ൽ സ​മാ​പി​ക്കും.

    യ​ക്ഷ​ഗാ​നം, ക​ടു​വ നൃ​ത്ത​സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ, കൃ​ഷ്ണ​നെ പ്ര​മേ​യ​മാ​ക്കി​യ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ തീ​ര​ദേ​ശ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യു​ടെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ണി​നി​ര​ക്കും.

    റോ​ഡി​ന്റെ ഒ​രു​വ​ശ​ത്ത് ബാ​രി​ക്കേ​ഡു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കും. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ 30,000ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ൾ നി​ര​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. റോ​ഡ് ഷോ​ക്കു​ശേ​ഷം പൊ​തു​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​സം​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ‘ല​ക്ഷ ക​ണ്ഠ ഗീ​ത പാ​രാ​യ​ണ’​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് ഷെ​ട്ടി അ​റി​യി​ച്ചു.

    കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി പ്ര​ഹ്ലാ​ദ് ജോ​ഷി, ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി.​വൈ. വി​ജ​യേ​ന്ദ്ര, എം.​പി​മാ​രാ​യ കോ​ട്ട ശ്രീ​നി​വാ​സ് പൂ​ജാ​രി, ബ്രി​ജേ​ഷ് ചൗ​ട്ട, ജി​ല്ല എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ, മു​തി​ർ​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന നേ​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Narendra ModiBengaluru NewsRoad showUdupi
    News Summary - Prime Minister Narendra Modi road show in Udupi
    Similar News
    Next Story
    X