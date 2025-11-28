Begin typing your search above and press return to search.
    Metro
    Posted On
    date_range 28 Nov 2025 8:58 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 8:58 AM IST

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഇ​ന്ന് ഉ​ഡു​പ്പി​യി​ൽ

    സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് 3000 പൊ​ലീ​സ്; മോ​ക് ഡ്രി​ൽ ന​ട​ത്തി
    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഇ​ന്ന് ഉ​ഡു​പ്പി​യി​ൽ
    മം​ഗ​ളൂ​രു: പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ഡു​പ്പി ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ മ​ഠ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന സ്വ​കാ​ര്യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പൂ​ർ​ണ​തോ​തി​ലു​ള്ള മോ​ക് ഡ്രി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ആ​ദി ഉ​ഡു​പ്പി ഹെ​ലി​പാ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച റി​ഹേ​ഴ്‌​സ​ൽ കോ​ൺ​വോ​യ് വാ​ഹ​ന വ്യൂ​ഹം ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ മ​ഠ​ത്തി​ൽ സ​മാ​പി​ച്ചു.

    ഉ​ഡു​പ്പി ജി​ല്ല ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ടി.​കെ. സ്വ​രൂ​പ, ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ട് ഹ​രി​റാം ശ​ങ്ക​ർ, എ​സ്.​പി.​ജി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, മ​റ്റ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ച്ചു. മ​ഠ​ത്തി​നു സ​മീ​പ​ത്തും പ​രി​സ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള സു​ര​ക്ഷാ വി​ന്യാ​സം, ജ​ന​ക്കൂ​ട്ട നി​യ​ന്ത്ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, റൂ​ട്ട് ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​തി​ക​ര​ണ സ​ന്ന​ദ്ധ​ത എ​ന്നി​വ അ​വ​ർ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു.

    ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ മ​ഠ​ത്തി​ലെ ല​ക്ഷം ക​ണ്ഠ ഗീ​താ​പാ​രാ​യ​ണ പ​രി​പാ​ടി നേ​ര​ത്തേ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്ത​തി​നേ​ക്കാ​ൾ 40 മി​നി​റ്റ് മു​മ്പ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ട് പ​റ​ഞ്ഞു. , മു​ൻ ഷെ​ഡ്യൂ​ളി​ൽ നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി രാ​വി​ലെ 11നും 11.30​നും ഇ​ട​യി​ലാ​യി​രി​ക്കും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ റോ​ഡ്ഷോ. ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി​യ ശേ​ഷം ല​ക്ഷം ക​ണ്ഠ ഗീ​താ​പാ​രാ​യ​ണ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ക്ഷേ​ത്ര സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നു ശേ​ഷം ഗീ​ത മ​ന്ദി​ര​യി​ലെ പ​ര്യാ​യ പേ​ജാ​വ​ർ പു​ത്തി​ഗെ മ​ഠാ​ധി​പ​തി സു​ഗു​ണേ​ന്ദ്ര തീ​ർ​ഥ സ്വാ​മി​യെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന് പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഏ​രി​യ​ക്ക് സ​മീ​പം ന​ട​ക്കു​ന്ന കൂ​ട്ട ഗീ​ത​ജ​പ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    10 എ.​എ​സ്.​പി​മാ​രും എ​സ്.​പി.​ജി​യും സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സി​നൊ​പ്പം ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കു​ന്നു. സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സി​നെ ന​യി​ക്കാ​ൻ ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള എ.​ഡി.​ജി.​പി ഹി​തേ​ന്ദ്ര, ഐ.​ജി സ​ന്ദീ​പ് പാ​ട്ടീ​ൽ, ച​ന്ദ്ര ഗു​പ്ത എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ഡു​പ്പി​യി​ലു​ണ്ട്. 3000 ത്തി​ല​ധി​കം പൊ​ലീ​സ് സേ​ന​യെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​കം വി​ന്യ​സി​ച്ചു. ബി.​ജെ.​പി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ന​ഗ​രം കാ​വി തോ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും കൊ​ടി​ക​ളും​കൊ​ണ്ട് അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ചു. പ്ര​ധാ​ന ക​വ​ല​ക​ളി​ൽ മോ​ദി​യു​ടെ ക​ട്ടൗ​ട്ടു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചു. രാ​വി​ലെ എ​ട്ടി​നും ഉ​ച്ച​ക​ഴി​ഞ്ഞ് മൂ​ന്നി​നും ഇ​ട​യി​ൽ ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ മ​ഠ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഭ​ക്ത​രു​ടെ പ്ര​വേ​ശ​നം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി നി​യ​ന്ത്രി​ക്കും.

    മോ​ദി ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ബീ​ഫ് ക​യ​റ്റു​മ​തി കു​തി​ച്ചു​യ​ർ​ന്നു- ദ​യാ​ന​ന്ദ സ്വാ​മി കേ​ന്ദ്രം ഗോ​വ​ധം നി​രോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വി​ശ്വ ഗോ​ര​ക്ഷ മ​ഹാ​പീ​ഠം ത​ല​വ​ൻ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​യ​തോ​ടെ, രാ​ജ്യ​ത്ത് ബീ​ഫ് ക​യ​റ്റു​മ​തി കു​തി​ച്ചു​യ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ലോ​ക മൃ​ഗ​ക്ഷേ​മ ബോ​ർ​ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ബം​ഗ​ളൂ​രു ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ വി​ശ്വ ഗോ​ര​ക്ഷ മ​ഹാ​പീ​ഠം ത​ല​വ​നു​മാ​യ ദ​യാ​ന​ന്ദ സ്വാ​മി പ​റ​ഞ്ഞു. ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ഡു​പ്പി​യി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഉ​ഡു​പ്പി​യി​ലെ​ത്തി​യ ദ​യാ​ന​ന്ദ സ്വാ​മി.

    ഗു​ജ​റാ​ത്ത് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രി​ക്കെ, ബീ​ഫ് ക​യ​റ്റു​മ​തി​യും ഗോ​വ​ധ​വും നി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ന്ന​ത്തെ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ പ​ര​സ്യ​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ച്ച മോ​ദി മൂ​ന്ന് ത​വ​ണ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​യി. നി​ല​വി​ൽ ബീ​ഫ് ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലു​ട​നീ​ളം ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പ​ശു​ക്ക​ളെ​യും കി​ടാ​ക്ക​ളെ​യും കാ​ള​ക​ളെ​യും എ​രു​മ​ക​ളെ​യും ദി​വ​സ​വും കൊ​ല്ലു​ക​യും അ​വ​യു​ടെ മാം​സ​വും തോ​ലും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ ക​യ​റ്റു​മ​തി ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ആ​ശ​ങ്ക​ജ​ന​ക​മാ​ണ്. ഗോ​വ​ധ നി​രോ​ധ​ന​ത്തി​നാ​യി സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്ത് പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ആ​ർ‌.​എ​സ്‌.​എ​സ് പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​വു​മാ​യി യോ​ജി​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​തു​വ​രെ അ​ത്ത​ര​മൊ​രു കേ​ന്ദ്ര നി​യ​മം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​ല്ല. ഈ ​നി​ർ​ണാ​യ​ക വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ആ​ർ.‌​എ​സ്‌.​എ​സ് പോ​ലും മൗ​നം പാ​ലി​ക്കു​ന്നു.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 16 സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ബി.​ജെ.​പി ഭ​രി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും സ​മ്പൂ​ർ​ണ ഗോ​വ​ധ നി​രോ​ധ​നം ഇ​തി​ന​കം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ഭം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഇ​ന്നു​വ​രെ രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി നി​രോ​ധ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ത്ത​തെ​ന്ന ചോ​ദ്യം ഉ​യ​രു​ന്നു. ‘ഭ​ഗ​വാ​ൻ കൃ​ഷ്ണ​ന്റെ നാ​ട്’​എ​ന്ന് ആ​ദ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഉ​ഡു​പ്പി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മോ​ദി എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ഗോ​വ​ധ നി​രോ​ധ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന നി​വേ​ദ​നം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് സ്വാ​മി പ​റ​ഞ്ഞു.

