Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 9:24 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 9:24 AM IST

    പ്രൈ​മ​റി സ്കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്ക് ആ​റ്, ഏ​ഴ് ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ പ​ഠി​പ്പി​ക്കാം

    പ്രൈ​മ​റി സ്കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്ക് ആ​റ്, ഏ​ഴ് ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ പ​ഠി​പ്പി​ക്കാം
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: അ​ധ്യാ​പ​ക യോ​ഗ്യ​ത പ​രീ​ക്ഷ (ടെ​റ്റ്) സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ള്ള ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ളാ​യ പ്രൈ​മ​റി സ്കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്ക് ആ​റ്, ഏ​ഴ് ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ പ​ഠി​പ്പി​ക്കാം. ക​ർ​ണാ​ട​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് സ​ർ​വി​സ​സ് (റി​ക്രൂ​ട്ട്മെ​ന്റ്) ച​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ത്തി വി​ജ്ഞാ​പ​നം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് എ​തി​ർ​പ്പ് അ​റി​യി​ക്കാ​ൻ 15 ദി​വ​സ​ത്തെ സ​മ​യം ന​ൽ​കി. സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്രൈ​മ​റി സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ളാ​യ അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ ഏ​റെ​ക്കാ​ല​ത്തെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണി​ത്. നേ​ര​ത്തേ, ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ളാ​യ പ്രൈ​മ​റി സ്കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്ക് ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ അ​ഞ്ചു വ​രെ​യു​ള്ള ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ പ​ഠി​പ്പി​ക്കാ​നേ അ​നു​മ​തി ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ.

