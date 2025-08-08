Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 10:28 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 10:28 AM IST

    ശ​താ​ബ്ദി പി​ന്നി​ട്ട വൈ​ദി​ക​ൻ അ​ലോ​ഷ്യ​സ് ഡി​സൂ​സ അ​ന്ത​രി​ച്ചു

    ശ​താ​ബ്ദി പി​ന്നി​ട്ട വൈ​ദി​ക​ൻ അ​ലോ​ഷ്യ​സ് ഡി​സൂ​സ അ​ന്ത​രി​ച്ചു
    മം​ഗ​ളൂ​രു: മം​ഗ​ലാ​പു​രം രൂ​പ​ത​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും ആ​ദ​ര​ണീ​യ​രാ​യ വൈ​ദി​ക​രി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​യ അ​ലോ​ഷ്യ​സ് ഡി​സൂ​സ (100) വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ജെ​പ്പു​വി​ലെ സെ​ന്റ് സൂ​സ് വാ​സ് ഹോ​മി​ൽ അ​ന്ത​രി​ച്ചു. 1953 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 24ന് ​വൈ​ദി​ക​നാ​യി നി​യ​മി​ത​നാ​യ അ​ലോ​ഷ്യ​സ് ഡി​സൂ​സ 72 വ​ർ​ഷം സ്ഥാ​ന​ത്ത് തു​ട​ർ​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ജ​നു​വ​രി 29ന് ​അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ന്റെ ശ​താ​ബ്ദി ജ​ന്മ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് മം​ഗ​ലാ​പു​രം രൂ​പ​ത​യി​ൽ 100 വ​യ​സ്സ് തി​ക​യു​ന്ന ആ​ദ്യ​ത്തെ വൈ​ദി​ക​നാ​യി. ജെ​പ്പു​വി​ലെ സെ​ന്റ് ജോ​സ​ഫ് സെ​മി​നാ​രി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ന​ന്ദി​പ്ര​ക​ട​ന ദി​വ്യ​ബ​ലി​യി​ൽ, വി​ര​മി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷ​വും അ​ദ്ദേ​ഹം ര​ണ്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ സേ​വ​നം തു​ട​ർ​ന്നു.

    പു​ത്തൂ​രി​ൽ മാ​ർ​ട്ടി​ന്റെ​യും പി​യാ​ഡെ ഡി​സൂ​സ​യു​ടെ​യും മ​ക​നാ​യി ജ​നി​ച്ചു. ബൗ​ദ്ധി​ക​മാ​യ ആ​ഴ​ത്തി​നും പാ​സ്റ്റ​റ​ൽ തീ​ക്ഷ്ണ​ത​ക്കും പേ​രു​കേ​ട്ട അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ന്റെ പൗ​രോ​ഹി​ത്യ യാ​ത്ര​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി പ്ര​ധാ​ന വേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ വ​ഹി​ച്ചു. സം​സ്കാ​ര ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന് മം​ഗ​ളൂ​രു വ​ല​ൻ​സി​യ​യി​ലു​ള്ള സെ​ന്റ് വി​ൻ​സെ​ന്റ് ഫെ​റ​ർ പ​ള്ളി​യി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    TAGS:priestBengaluru NewsObituary
    News Summary - Priest Aloysius D'Souza passed away
