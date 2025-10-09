Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    9 Oct 2025 8:58 AM IST
    Updated On
    9 Oct 2025 8:58 AM IST

    ന​മ്മ മെ​ട്രോ; മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ടം പ്രാ​രം​ഭ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ഉ​ട​ൻ

    ബി.​എം.​ആ​ർ.​സി.​എ​ല്ലിന് 6.86 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ടെ​ൻ​ഡ​ർ
    ന​മ്മ മെ​ട്രോ; മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ടം പ്രാ​രം​ഭ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ഉ​ട​ൻ
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ന​മ്മ മെ​ട്രോ മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​രം​ഭ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ട​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കും. തെ​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക​ൻ ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള സ​ർ​ജാ​പു​ർ മു​ത​ൽ വ​ട​ക്ക് ഹെ​ബ്ബാ​ൾ വ​രെ ന​ഗ​ര​മ​ധ്യ​ത്തി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന ഭൂ​ഗ​ർ​ഭ, ഉ​യ​ർ​ന്ന പാ​ത​ക​ളു​ടെ സം​യോ​ജ​ന​മാ​ണ് ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ക.

    നാ​ല് പാ​ക്കേ​ജു​ക​ളി​ൽ ജി​യോ ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ബം​ഗ​ളൂ​രു മെ​ട്രോ റെ​യി​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ലി​മി​റ്റ​ഡ് (ബി.​എം.​ആ​ർ.​സി.​എ​ൽ) 6.86 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ടെ​ൻ​ഡ​ർ ന​ൽ​കി. ടെ​ൻ​ഡ​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി ന​വം​ബ​ർ മൂ​ന്നാ​ണ്. ക​രാ​ർ ന​ൽ​കി​യാ​ൽ, ക​രാ​റു​കാ​ർ​ക്ക് അ​ന്വേ​ഷ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ 150 ദി​വ​സം ല​ഭി​ക്കും.

    ഫേ​സ് മൂ​ന്ന് എ ​ഇ​പ്പോ​ഴും കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​നാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും പ്രാ​ഥ​മി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​രു​ന്ന​തി​ന് 2024 ഡി​സം​ബ​റി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ​നി​ന്ന് ബി.​എം.​ആ​ർ.​സി.​എ​ൽ അ​നു​മ​തി നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. മ​ണ്ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ജോ​ലി​ക​ൾ ചെ​യ്യാ​ൻ ഈ ​അം​ഗീ​കാ​രം മ​തി​യാ​കു​മെ​ന്ന് മു​തി​ർ​ന്ന ബി.​എം.​ആ​ർ.​സി.​എ​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    2031ൽ ​പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ഘ​ട്ടം മൂ​ന്ന് ‘എ’​യി​ൽ കോ​റ​മം​ഗ​ല ര​ണ്ടാം ബ്ലോ​ക്കി​ൽ നി​ന്ന് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബി​സി​ന​സ് ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് വ​ഴി​യു​ള്ള ഭൂ​ഗ​ർ​ഭ പാ​ത ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. സ​ർ​ജാ​പൂ​ർ മു​ത​ൽ ഇ​ബ്ലൂ​ർ വ​രെ (14 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ), അ​ഗാ​ര മു​ത​ൽ കോ​റ​മം​ഗ​ല മൂ​ന്നാം ബ്ലോ​ക്ക് വ​രെ (2.45 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ) ഭൂ​ഗ​ർ​ഭ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഡ​ബ്ൾ-​ഡെ​ക്ക് വ​യ​ഡ​ക്റ്റ് (മെ​ട്രോ-​കം-​റോ​ഡ്) ഇ​തി​ൽ പെ​ടും.

    News Summary - Preliminary work to begin soon on Namma Metro Phase 3A
